¿Quién tiene la red fija más veloz del mundo?

Tecnología & Cultura Digital

Datos del Speedtest Global Index (Oookla) indican que dos territorios en Asia y uno de Europa tienen las redes de Internet fija más rápidas del mundo.

Por Estrategia & Negocios Según el Banco Mundial, contar con una red de Internet rápida y estable permite a los países mantener una ventaja competitiva. Estas condiciones, dice la entidad, tienen la capacidad de aumentar el índice de empleo en un 13 % y empujar el ritmo de las exportaciones.

Ookla, la empresa dueña de Speedtest (la herramienta para evaluar la calidad de las conexione sde Internet) , destaca que en educación, una red ágil brinda acceso a mejores materiales de aprendizaje y facilita la comunicación entre estudiantes y maestros. También, facilita el trabajo remoto, servicios de telesalud y banca en línea para poblaciones desatendidas; todos beneficios que, aunque difíciles de cuantificar, son cruciales para el bienestar de la sociedad.