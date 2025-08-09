¿Quién tiene la red fija más veloz del mundo?

Por Estrategia & Negocios
Según el Banco Mundial, contar con una red de Internet rápida y estable permite a los países mantener una ventaja competitiva.
Estas condiciones, dice la entidad, tienen la capacidad de aumentar el índice de empleo en un 13 % y empujar el ritmo de las exportaciones.
Ookla, la empresa dueña de Speedtest (la herramienta para evaluar la calidad de las conexione sde Internet) , destaca que en educación, una red ágil brinda acceso a mejores materiales de aprendizaje y facilita la comunicación entre estudiantes y maestros. También, facilita el trabajo remoto, servicios de telesalud y banca en línea para poblaciones desatendidas; todos beneficios que, aunque difíciles de cuantificar, son cruciales para el bienestar de la sociedad.
-Las redes de Internet fijas de Afganistan (4,43), Cuba (3,33) y Siria (3,19) tienen la peor velocidad de Internet en el mundo, muy lejos del promedio mundial que ronda los 100 Mbps.
-Ookla destaca que EE.UU, séptimo en el ranking global con 257 Mbps, tiene una mayor concentración de redes de alta velocidad en grandes ciudades, pero que hay estados con un aumento en la brecha digital.
-Panamá (180,55) es el país de Centroamérica mejor posicionado en el ranking de Ookla en 2015, afianzado en el puesto 33, seguido de Costa Rica (144,15) que figura en el 42 del análisis del Speedtest Global Index.