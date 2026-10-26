España gana peso como plataforma de inversión hacia América Latina

Por: Revistaeyn.com
Una empresa estadounidense puede organizar desde España su expansión hacia América Latina. Lo mismo ocurre con compañías de otras economías europeas y asiáticas. Esa es precisamente la ruta que reconstruye un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que sitúa a España como la principal plataforma intermediaria de las cadenas de inversión hacia la región.
La investigación identifica 744 matrices extranjeras que utilizan España como intermediario y controlan 1.081 filiales latinoamericanas.
Estados Unidos es el principal país de origen de esas matrices: reúne 125 compañías, equivalentes al 16,8% del total, que controlan 157 filiales en Latinoamérica a través de la plataforma española.
El hallazgo amplía la lectura de la relación económica entre España y América Latina. A su presencia como inversor se suma una función organizativa: servir de base para que empresas de distintas nacionalidades estructuren su llegada a los mercados latinoamericanos.
Seguir la inversión hasta su propietario último
El estudio, titulado "El uso de trampolines en la inversión extranjera del mundo hacia América Latina: el papel de España", fue elaborado para CEAPI por un equipo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la catedrática Isabel Álvarez.
A partir de información empresarial de ORBIS (base de datos global insignia de Bureau van Dijk, una compañía perteneciente a Moody's Analytics), los investigadores reconstruyen las cadenas de propiedad que conectan matrices, sociedades intermediarias y filiales. El objetivo es identificar quién controla finalmente una empresa y qué países intervienen antes de alcanzar el destino latinoamericano.
Esa distinción tiene relevancia porque el lugar desde el que llega una inversión puede ser diferente del país de origen de su propietario último. Una filial latinoamericana participada por una sociedad española puede formar parte, por ejemplo, de un grupo estadounidense.
El informe distingue dos funciones: el trampolín directo (primer país extranjero utilizado por la matriz para organizar la cadena) y el trampolín inmediato (último país intermediario antes del destino final). España encabeza ambas categorías en el conjunto analizado y ocupa el primer lugar como trampolín directo en 11 de los 19 países latinoamericanos estudiados.
Qué aporta la plataforma española
¿Por qué incorporar un país intermedio para invertir en otro mercado? La investigación apunta a una combinación de conocimiento empresarial, afinidad cultural, ventajas institucionales y capacidad para gestionar mercados regionales fragmentados.
En esa interpretación, la experiencia acumulada en Latinoamérica constituye un recurso que puede facilitar la expansión de compañías de terceros países. Las filiales intermediarias ayudan a conectar operaciones, transferir conocimiento y coordinar negocios entre distintas jurisdicciones.
El informe también señala que muchas empresas que invierten en América Latina desde España desarrollan actividades productivas en el propio mercado español. Las 744 matrices identificadas controlan 1.164 filiales en España, además de las 1.081 latinoamericanas.
La plataforma española cumple, por tanto, una doble función: recibe inversión extranjera y participa en la organización de su expansión internacional.
Una red que trasciende Europa
Alrededor del 60% de las matrices que utilizan España para invertir en Latinoamérica procede del espacio europeo, sin incluir a las propias empresas españolas. Sin embargo, el liderazgo individual de Estados Unidos muestra que esa función se extiende más allá de Europa.
México, Brasil, Colombia y Chile destacan entre los destinos latinoamericanos de las inversiones intermediadas desde España. El patrón conecta grandes mercados receptores con una base empresarial que ofrece experiencia regional y vínculos internacionales.
Desde una perspectiva geopolítica, el estudio sitúa esta red en un contexto de fragmentación internacional, reorganización de cadenas de valor y competencia por atraer inversiones. Su lectura es que España dispone de una posición estratégica para articular relaciones entre Europa y América Latina.
Para Centroamérica, la investigación plantea una cuestión empresarial concreta: las estrategias de atracción de inversiones pueden beneficiarse de identificar tanto a los propietarios finales de los grupos como a las plataformas desde las que deciden y coordinan su expansión. En esa geografía, España ocupa un lugar relevante.