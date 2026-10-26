España gana peso como plataforma de inversión hacia América Latina

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Un estudio del CEAPI identifica 744 matrices extranjeras que utilizan España para desplegarse en Latinoamérica. Estados Unidos encabeza el listado de países de origen de esas compañías, en una red que combina inversión, conocimiento empresarial y acceso a mercados.

Por: Revistaeyn.com Una empresa estadounidense puede organizar desde España su expansión hacia América Latina. Lo mismo ocurre con compañías de otras economías europeas y asiáticas. Esa es precisamente la ruta que reconstruye un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que sitúa a España como la principal plataforma intermediaria de las cadenas de inversión hacia la región. La investigación identifica 744 matrices extranjeras que utilizan España como intermediario y controlan 1.081 filiales latinoamericanas. Estados Unidos es el principal país de origen de esas matrices: reúne 125 compañías, equivalentes al 16,8% del total, que controlan 157 filiales en Latinoamérica a través de la plataforma española. El hallazgo amplía la lectura de la relación económica entre España y América Latina. A su presencia como inversor se suma una función organizativa: servir de base para que empresas de distintas nacionalidades estructuren su llegada a los mercados latinoamericanos.

Seguir la inversión hasta su propietario último

El estudio, titulado "El uso de trampolines en la inversión extranjera del mundo hacia América Latina: el papel de España", fue elaborado para CEAPI por un equipo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la catedrática Isabel Álvarez. A partir de información empresarial de ORBIS (base de datos global insignia de Bureau van Dijk, una compañía perteneciente a Moody's Analytics), los investigadores reconstruyen las cadenas de propiedad que conectan matrices, sociedades intermediarias y filiales. El objetivo es identificar quién controla finalmente una empresa y qué países intervienen antes de alcanzar el destino latinoamericano.

Esa distinción tiene relevancia porque el lugar desde el que llega una inversión puede ser diferente del país de origen de su propietario último. Una filial latinoamericana participada por una sociedad española puede formar parte, por ejemplo, de un grupo estadounidense. El informe distingue dos funciones: el trampolín directo (primer país extranjero utilizado por la matriz para organizar la cadena) y el trampolín inmediato (último país intermediario antes del destino final). España encabeza ambas categorías en el conjunto analizado y ocupa el primer lugar como trampolín directo en 11 de los 19 países latinoamericanos estudiados.

Qué aporta la plataforma española

¿Por qué incorporar un país intermedio para invertir en otro mercado? La investigación apunta a una combinación de conocimiento empresarial, afinidad cultural, ventajas institucionales y capacidad para gestionar mercados regionales fragmentados.

En esa interpretación, la experiencia acumulada en Latinoamérica constituye un recurso que puede facilitar la expansión de compañías de terceros países. Las filiales intermediarias ayudan a conectar operaciones, transferir conocimiento y coordinar negocios entre distintas jurisdicciones.

El informe también señala que muchas empresas que invierten en América Latina desde España desarrollan actividades productivas en el propio mercado español. Las 744 matrices identificadas controlan 1.164 filiales en España, además de las 1.081 latinoamericanas. La plataforma española cumple, por tanto, una doble función: recibe inversión extranjera y participa en la organización de su expansión internacional.

Una red que trasciende Europa