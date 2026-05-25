Empresas & Management

Piero Coen Dávila, fundador de OSMO, entra al radar empresario de Iberoamérica

Con una fintech nacida en Centroamérica que ya opera en varios países y busca democratizar el acceso financiero en América Latina, Piero Coen Dávila se consolida como una de las nuevas figuras empresariales de la región. Recibirá el prestigioso "II Premio Valentín Díez Morodo del CEAPI".

Por: Claudia Contreras - Revistaeyn.com El emprendedor nicaragüense Piero Coen Dávila recibirá el "II Premio Valentín Díez Morodo", uno de los reconocimientos emergentes más relevantes para el empresariado joven iberoamericano, otorgado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). La distinción será entregada durante el IX Congreso Iberoamericano del CEAPI, que reúne esta semana en Ciudad de México a más de 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”. El galardón reconoce a jóvenes líderes empresariales con capacidad de innovación, liderazgo e impacto positivo en la región. En esta edición, el jurado destacó la visión de Coen y el crecimiento de OSMO, la fintech que fundó para facilitar transferencias instantáneas y ampliar el acceso a servicios financieros en América Latina. “Recibir el II Premio Joven Emprendedor Valentín Díez Morodo es un honor enorme para mí y para todo el equipo de OSMO”, afirmó Coen tras conocerse la decisión.

Una fintech nacida en Centroamérica con ambición regional

La historia de OSMO refleja una nueva generación de startups latinoamericanas: compañías nacidas desde la región, construidas sobre infraestructura tecnológica global y enfocadas en resolver problemas cotidianos de millones de personas. La plataforma funciona como una app financiera que permite enviar, recibir y gestionar dinero de manera inmediata, sin fronteras y sin depender de los tiempos tradicionales del sistema bancario. Actualmente opera en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México, con una propuesta centrada especialmente en usuarios sub-bancarizados: personas que sí tienen acceso a teléfonos inteligentes, pero continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios financieros ágiles y eficientes. “Con OSMO puedes hacer una transferencia un domingo, en Navidad, y llega en menos de un minuto”, explicó Coen en declaraciones a Estrategia & Negocios. La fintech utiliza infraestructura apoyada en redes como Bitcoin y Stablecoins, aunque el usuario final no necesita conocimientos sobre criptomonedas. “No somos un banco, ni queremos ser un banco. Somos una alternativa para la gente que todavía no tiene acceso eficiente a servicios financieros”, resumió el emprendedor.

Un legado empresarial y una visión propia

El reconocimiento del CEAPI también pone foco sobre una figura empresarial emergente que combina tradición familiar y visión tecnológica. Coen proviene de una reconocida familia empresaria nicaragüense vinculada históricamente al negocio de remesas y servicios financieros en Centroamérica. “Mi abuelo trajo Western Union a Centroamérica en los 90. Crecí entendiendo cómo funciona el sistema de envíos de dinero local e internacionalmente. Lo aprendí casi por ósmosis”, contó Piero.

Sin embargo, su camino emprendedor no siguió una línea tradicional. Tras graduarse en Estados Unidos, trabajó en Londres dentro del ecosistema fintech y luego participó en proyectos vinculados a banca digital en Brasil. Más tarde regresó a Nicaragua para emprender en turismo y posteriormente en comercio electrónico, experiencias que terminaron moldeando la idea detrás de OSMO. “Me di cuenta de que la comunicación ya es instantánea y prácticamente gratuita, pero mover dinero sigue siendo complicado, lento y caro. Eso no tiene sentido”, sostiene.

Inclusión financiera como oportunidad de negocio

Más allá del componente tecnológico, el caso de OSMO conecta con una de las grandes transformaciones económicas de América Latina: la digitalización acelerada de pagos y servicios financieros. Coen insiste en que el potencial regional es enorme debido a la combinación entre alta penetración de smartphones y baja bancarización. “Más del 60% de la población latinoamericana no tiene banco, pero casi todos tienen acceso a un teléfono inteligente”, señala. Desde esa lógica, OSMO busca posicionarse como infraestructura financiera para una nueva generación de consumidores digitales. La empresa ya supera los 250.000 usuarios en 18 países latinoamericanos y proyecta expansión hacia Sudamérica, además de nuevos servicios financieros en distintas monedas. “Queremos construir la infraestructura financiera y de inclusión que nuestra región merece”, afirmó Coen.

Un reconocimiento con peso en el empresariado iberoamericano