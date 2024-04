¿Es recomendable publicar en redes sociales al ser despedido del trabajo?

Aun así, cuando se trata de registrar y compartir su propio despido, los expertos en carreras aconsejarían cierta precaución. "Creo que esto es increíblemente arriesgado para las perspectivas laborales futuras", dice Nolan Church, ex reclutador de Google y actual director ejecutivo de la empresa de datos salariales FairComp.

Uno de los desafíos de crear este tipo de publicaciones es que no siempre mostrarán la versión más profesional.

"Lo vas a hacer en un momento en el que estás muy elevado emocionalmente", dice la entrenadora profesional Phoebe Gavin. "Estás experimentando la máxima ansiedad, frustración, resentimiento, ira, y estas no son emociones que se presten a una buena toma de decisiones".

Todavía podría hacer una publicación mesurada y profesional en ese momento, pero sería igual de fácil emocionarse. Ser despedido puede ser una experiencia dolorosa.

"No va a ser en el interés de tu reputación profesional que publiques un video de ti sollozando o maldiciendo o llamándolos de una manera muy agresiva y poco caritativa", dice Gavin, como hipótesis, "incluso si esas son reacciones apropiadas a la forma en que te están tratando. Porque si el objetivo es: 'Quiero que esto me ayude a conseguir un nuevo trabajo', entonces la cosa tiene que mostrarte de una manera muy buena".

Posibles consecuencias

Puede parecer que la intención de publicar un video de este tipo es "'mi empresa me ha hecho daño, así que voy a vengarme de ellos mostrándole al mundo que no tienen sus cosas juntas'", dice Gavin. Incluso si este no es el caso, así es como se ve, y para los reclutadores no se refleja mucho en la persona que publica.