Empresas & Management

Estudio: El 57 % de las horas de trabajo se podrían automatizar

Para el 2030, se estima que la región podría generar US$450,000 millones en valor anual entre los 15 países que se analizaron gracias a la automatización, según el informe de McKinsey Global Institute.

Por revistaeyn.com Los avances tecnológicos y la adopción de la inteligencia artificial, plantean una reorganización del trabajo debido a la posibilidad de automatización de procesos. El potencial de automatización se basa en las capacidades actuales de la tecnología para realizar trabajo humano. El más reciente informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado: Agentes, robots y nosotros identificó que en América Latina, más de la mitad de las horas de trabajo actuales, en teoría, podrían automatizarse usando tecnologías que ya existen.

"Las empresas en toda América Latina ya están implementando IA a gran escala — y algunas están logrando resultados que hubieran sido imposibles solo con esfuerzo humano", dijo María Jesús Ramírez, fellow del MGI. Para el 2030, se estima que la región podría generar US$450,000 millones en valor anual entre los 15 países que se analizaron gracias a la automatización. En total se estudiaron 800 ocupaciones. Según los tipos de trabajo más comunes, Costa Rica se encuentra en el mismo grupo con Argentina, Chile, y Uruguay, donde predomina la economía de servicios y las tareas automatizables a través de software son especialmente trabajos de oficina, señala el estudio. En otros países, los trabajos automatizables están más relacionados con la operación manual o de fuerza, siendo los robots los que tomarían protagonismo. Para el caso latinoamericano, esta adopción tecnológica podría ser más lenta por varias razones, como por ejemplo los costos o la falta de preparación que tienen las empresas para comenzar este tipo de transformaciones. A esto se suma que el crecimiento de la población viene desacelerándose y la fuerza laboral está envejeciendo. Pero más allá de eso, el estudio plantea la posibilidad que surge de ganar con las automatizaciones.