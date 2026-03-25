Cuatro habilidades necesarias para trabajar con IA en cualquier profesión

Empresas & Management

Competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, el juicio contextual y la interacción humana se vuelven cada vez más relevantes en un entorno donde la tecnología puede automatizar tareas rutinarias, pero no reemplazar la capacidad de interpretar, decidir y liderar

Por revistaeyn.com Durante años, el debate sobre la inteligencia artificial (IA) estuvo marcado por una pregunta: ¿la tecnología terminaría sustituyendo a los trabajadores? Sin embargo, la adopción de IA al interior de las empresas em Latinoamérica está reconfigurando las tareas y habilidades que las personas utilizan en su trabajo cotidiano. Hoy está presente en áreas como recursos humanos, marketing, análisis de negocio y operaciones. Frente a este cambio, la startup mexicana Ginia identificó cuatro habilidades clave que las empresas comienzan a demandar de prácticamente cualquier perfil profesional para trabajar con IA.

La adopción de IA dentro de las empresas está mostrando un escenario distinto: las habilidades humanas no desaparecen, se transforman. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, alrededor del 70 % de las habilidades humanas participan tanto en tareas automatizables como en actividades que no lo son, lo que apunta a un modelo de trabajo basado en la colaboración entre personas y sistemas inteligentes. De igual manera, el estudio “Agents, Robots and Us: Skill Partnerships in the Age of AI”, señala que la demanda de habilidades relacionadas con inteligencia artificial se ha multiplicado aproximadamente siete veces en los últimos años, mientras millones de trabajadores ya interactúan con estas herramientas en su trabajo cotidiano. “Si sabemos que el trabajo se está transformando, ¿estamos preparando a los estudiantes para ese nuevo modelo? Las habilidades humanas más valiosas en el mercado laboral están cambiando”, señaló Antía Vázquez, cofundadora y CEO de Ginia. En este contexto, la plataforma de vinculación laboral juvenil identificó cuatro habilidades que hoy comienzan a perfilarse como fundamentales para trabajar con inteligencia artificial en cualquier profesión: