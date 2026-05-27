Empresas aceleran adopción de IA, pero pocas operan con agentes autónomos

Tecnología & Cultura Digital

Para Hitachi Vantara, la siguiente etapa de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de los modelos, sino de la capacidad de las organizaciones para construir ecosistemas tecnológicos donde infraestructura, datos, gobernanza y seguridad operen de manera integrada.

Por revistaeyn.com Los países de Latinoamérica atraviesan uno de los momentos de mayor transformación tecnológica de los últimos años. El crecimiento de infraestructura digital, la expansión de data centers, el nearshoring y la acelerada adopción de inteligencia artificial están modificando la manera en que operan industrias como banca, manufactura, retail, telecomunicaciones y servicios financieros. En este contexto, una nueva generación de inteligencia artificial comienza a ganar terreno en las organizaciones: la IA agéntica, sistemas capaces no solo de responder o recomendar, sino de ejecutar tareas, tomar decisiones operativas y actuar de manera autónoma bajo políticas definidas.

Sin embargo, mientras la conversación pública alrededor de IA continúa enfocándose en asistentes virtuales y automatización básica, la mayoría de las empresas todavía no cuenta con infraestructura, datos ni modelos de gobernanza preparados para incorporar esta tecnología a escala. De acuerdo con cifras de McKinsey & Company, menos del 10 % de las organizaciones ha logrado escalar exitosamente agentes de IA dentro de alguna función empresarial crítica. “El cambio que trae la IA agéntica no es incremental. Estamos pasando de una IA que aconseja a una IA que ejecuta tareas y toma decisiones operativas”, explica Octavian Tanase, Chief Product Officer de Hitachi Vantara. La discusión cobra especial relevancia para México, donde el ecosistema digital y tecnológico vive una etapa de expansión acelerada. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), el país podría atraer más de 9 mil millones de dólares en inversión hacia infraestructura de data centers para 2029, impulsado principalmente por inteligencia artificial, nube y nearshoring digital.