¿Qué debe hacer su empresa para atraer más y mejor talento?

Empresas & Management

Cuando más personas tienen la posibilidad de participar en un proceso de selección, mayores son las probabilidades de encontrar perfiles capaces de aportar valor a la organización.

Por revistaeyn.com Cuando un especialista en Recursos Humanos diseñaba el proceso de selección tenía un objetivo claro: encontrar al candidato ideal. Sin embargo, en este punto surgen preguntas como: ¿cuál esa persona perfecta para el puesto que se necesita cubrir?, ¿se están dejando perfiles afuera solo por no tener determinada característica? ManpowerGroup señala que muchas veces, hay barreras para dar con esos talentos que al estar naturalizadas no se perciben claramente. "Descripciones de puestos demasiado restrictivas, sesgos involuntarios durante las entrevistas o canales de búsqueda poco diversos son algunos de los factores que pueden reducir significativamente el universo de candidatos disponibles", señala la empresa de talento humano.

Por eso, el reclutamiento inclusivo está ganando protagonismo. Más que una tendencia, se trata de una estrategia que busca garantizar igualdad de oportunidades y ampliar el acceso al talento. ManpowerGroup indica que uno de los primeros pasos para generar una estrategia de reclutamiento inclusivo es rever la redacción de las búsquedas laborales. Muchas veces, los avisos incluyen requisitos que no son estrictamente necesarios para desempeñar una función o utilizan expresiones que pueden desalentar la postulación de determinados grupos de candidatos. "Las organizaciones más avanzadas están aprendiendo a diferenciar entre las competencias realmente esenciales para el puesto y aquellas que pueden desarrollarse una vez que la persona se incorpora. Esta práctica permite ampliar la base de postulantes sin afectar la calidad de la selección", apunta. Otro aspecto importante es diversificar las fuentes de reclutamiento. Limitar las búsquedas a los mismos canales de siempre puede restringir el acceso a perfiles con trayectorias y experiencias diferentes. Por eso, cada vez más empresas trabajan con instituciones educativas, organizaciones sociales, programas de formación y comunidades profesionales especializadas para ampliar el alcance de sus convocatorias.