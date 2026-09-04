Empresas & Management

EXCLUSIVA E&N | BSC revela la estrategia que redefine su escala regional

La portada de la edición 320 de Estrategia & Negocios presenta entrevistas exclusivas con el liderazgo de Grupo Financiero BSC. La adquisición de BANISTMO, la expansión de CUSCATLAN y SISA Seguros, y la visión de Federico Nasser Facussé marcan una nueva etapa para uno de los grupos financieros de mayor crecimiento en Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com En apenas una década, Grupo Financiero BSC pasó de administrar activos por unos US$1.370 millones a proyectar un cierre de 2026 con US$18.365 millones. Detrás de ese salto hay una secuencia de adquisiciones, integración de marcas históricas y decisiones estratégicas que transformaron una inversión inicial en El Salvador en una plataforma financiera con alcance centroamericano. La portada de la edición 320 de Estrategia & Negocios reconstruye esa trayectoria y presenta, en exclusiva, la visión del liderazgo que conduce la nueva etapa del grupo. La incorporación de BANISTMO, uno de los bancos más emblemáticos de Panamá, constituye el movimiento que acelera la estrategia y lleva a BSC a otra escala. “BANISTMO acelera nuestra visión”, afirma Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, en la entrevista central de esta edición. La operación no representa únicamente la suma de un nuevo banco: amplía la capacidad financiera, territorial y tecnológica de una organización que articula ahora tres marcas fundamentales —BANISTMO, SISA y CUSCATLAN — y tres grandes líneas de negocio: Banca, Seguros y gestión de Capital. Con la integración, la base de clientes de BSC pasa de 2,79 millones a más de 3,36 millones. Sus colaboradores suben de 5.325 a 7.653 y su red de cajeros automáticos crece de 429 a 764. La operación también incorpora una marca con una relación histórica con el mercado panameño y abre posibilidades para atender a clientes personales y corporativos que operan entre Panamá y el resto de Centroamérica.

Una década de expansión

El origen de esta historia se remonta a 2016, cuando el grupo adquirió las operaciones de banca de consumo de Citi y la aseguradora SISA en El Salvador. Aquella transacción permitió recuperar y relanzar la marca CUSCATLAN, y sentó las bases de un proceso de expansión sostenido. En 2020 llegó la adquisición de las operaciones de Scotiabank y Scotiabank Seguros en El Salvador. Posteriormente, el grupo avanzó sobre Guatemala con Tarjetas CUSCATLAN y, más tarde, con Banco Inmobiliario y Aseguradora Confío. En Honduras incorporó Banco de los Trabajadores, mientras que la compra de La Hipotecaria extendió su presencia a Panamá, Colombia y El Salvador. El especial de E&N muestra cómo cada movimiento respondió a una misma lógica: construir una plataforma regional con escala, diversificación y capacidad de adaptación a las particularidades de cada mercado. “La perspectiva original no era esa compra de Scotiabank, pero la hicimos creyendo en lo que habíamos formado en CUSCATLAN y SISA en El Salvador, sabiendo lo que se podía hacer después”, explica Nasser Facussé. La llegada de BANISTMO culmina esa primera década de construcción y abre otra etapa. El desafío inmediato será integrar capacidades y encontrar sinergias sin borrar la identidad que cada marca ha construido durante décadas. CUSCATLAN seguirá siendo CUSCATLAN; BANISTMO conservará su identidad en Panamá y SISA continuará desarrollando su proceso de regionalización

.El valor de escuchar a quienes toman las decisiones

La edición 320 ofrece una mirada que va más allá de las cifras de la transacción. Las entrevistas permiten conocer la arquitectura estratégica, financiera, operativa y tecnológica que sostiene la expansión. Junto con la visión de Nasser Facussé, el especial integra entrevistas exclusivas con otros actores claves en esta historia de expansión y regionalización: Ferdinando Voto Lucia, director de Inversiones Financieras de Grupo Financiero BSC; Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de BANISTMO; José Eduardo Luna, director ejecutivo de CUSCATLAN; Rafael Barrientos, director regional de Tecnología y Transformación Digital de BSC, y Eduardo Montenegro, presidente de SISA Seguros. Sus perspectivas ayudan a comprender cómo se gestiona el riesgo en una organización que crece mediante adquisiciones, cómo se comparten mejores prácticas entre países y qué papel desempeñarán la digitalización, los datos, la Inteligencia Artificial supervisada y el talento centroamericano. La integración también abre una vía para trasladar capacidades desarrolladas por CUSCATLAN hacia BANISTMO. En El Salvador, el 80% de las cuentas nuevas ya se abre digitalmente, mientras que distintos productos y transacciones registran niveles de adopción digital de entre el 20% y el 80%. En sentido inverso, BANISTMO aporta escala, conexión con el hub financiero panameño y experiencia en sostenibilidad. El banco registra US$130 millones en créditos para pequeñas y medianas empresas y US$116 millones en financiamiento sostenible. Además, fue el primero de América Latina en emitir un bono social de género por US$50 millones para apoyar empresas lideradas por mujeres.

Crecer y consolidar