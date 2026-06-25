Inversiones Cuscatlán inicia su transformación en Grupo Financiero BSC

Finanzas

El cambio de nombre no modifica la operación del grupo, pero busca reflejar una nueva escala de negocios tras una década de crecimiento mediante adquisiciones e integración de banca, seguros y gestión de capital en Centroamérica y otros mercados latinoamericanos.

Por: Revistaeyn.com Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC) inició el proceso legal para convertirse en Grupo Financiero BSC, un cambio de identidad corporativa que acompaña la evolución del holding financiero tras diez años de expansión regional y diversificación de sus operaciones. La decisión, anunciada este jueves, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas y, de concretarse, el nuevo nombre comenzará a utilizarse durante julio de 2026. Desde la compañía aclaran que la modificación no implica cambios en la estructura operativa, en las marcas comerciales ni en los servicios que reciben clientes, aliados o instituciones financieras. Banco Cuscatlán, SISA Seguros, La Hipotecaria, Niu y las demás subsidiarias continuarán operando con normalidad.

Un nombre que busca reflejar una nueva escala

Más que un cambio de marca, la nueva identidad pretende representar la transformación que ha experimentado el grupo durante la última década, período en el que pasó de concentrarse en operaciones nacionales a construir una plataforma financiera con presencia en distintos mercados de América Latina. El nuevo nombre, BSC, reúne referencias tanto a las principales marcas que integran el grupo como a las líneas de negocio que conforman su operación.

Según explicó la empresa, las siglas evocan la integración de Banistmo, cuya incorporación avanza tras obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes, SISA Seguros y Cuscatlán, además de representar sus principales áreas de actividad: banca, seguros y gestión de capital.

La denominación también busca transmitir los valores corporativos que la organización identifica como parte de su estrategia de largo plazo: bienestar, solidez y crecimiento.



Una plataforma financiera regional

La actualización de la identidad llega en un momento de expansión para el grupo. Actualmente la organización desarrolla operaciones bancarias en El Salvador, Guatemala y Honduras a través de Banco Cuscatlán; mantiene presencia en el negocio asegurador mediante SISA en varios mercados centroamericanos; participa en financiamiento hipotecario con La Hipotecaria en Colombia y Panamá, y avanza en la integración de Banistmo en Panamá, una de las operaciones corporativas más relevantes de los últimos años para el grupo. Al cierre de 2025, sin considerar todavía Banistmo, el conglomerado administraba activos superiores a US$7.600 millones, atendía a más de 2,7 millones de clientes y empleaba alrededor de 5.300 colaboradores, cifras que respaldan su posicionamiento entre los grupos financieros de mayor crecimiento en Centroamérica.

La estrategia detrás del cambio