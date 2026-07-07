Empresas & Management

Expansión de la IA impulsa a las empresas a apostar por el talento joven

Aunque la automatización genera preocupación por la reducción de puestos de trabajo de nivel inicial, diversos estudios sostienen que el verdadero potencial de esta tecnología radica en complementar las capacidades humanas.

Por revistaeyn.com La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral mundial y obligando a las empresas a replantear sus estrategias de contratación. Aunque la automatización genera preocupación por la reducción de puestos de trabajo de nivel inicial, diversos estudios sostienen que el verdadero potencial de esta tecnología radica en complementar las capacidades humanas, lo que abre una oportunidad para que los líderes empresariales inviertan en jóvenes talentos adaptables y preparados para los desafíos del futuro.

El contexto refleja una realidad compleja para las nuevas generaciones. En abril de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que el desempleo juvenil superaba en más del doble al registrado entre trabajadores de mayor edad, mientras que uno de cada cuatro jóvenes en el mundo se encontraba en la categoría de quienes no estudian, no trabajan ni reciben formación. A ello se suma una encuesta de The Guardian entre 850 líderes empresariales de siete países, según la cual el 41 % considera que la IA permitirá reducir personal y el 25 % cree que las tareas de nivel básico podrían ser ejecutadas principalmente por sistemas de inteligencia artificial en un futuro cercano. Sin embargo, especialistas sostienen que este escenario no debe interpretarse únicamente como una amenaza para el empleo juvenil, sino como un punto de inflexión para redefinir la manera en que las organizaciones desarrollan el talento. Apostar por trabajadores jóvenes, capaces de adaptarse y aprender continuamente, será un factor decisivo para mantener la competitividad en los próximos años, indica el Foro Económico Mundial.