La Experiencia Digital del Empleado es clave para la productividad y retención de talento

Por revistaeyn.com
¿Cuántas veces en la jornada laboral se pierde tiempo valioso debido a fallas en el entorno tecnológico, problemas de conectividad o mal funcionamiento de los dispositivos? Esta situación, además de generar horas muertas, produce un desgaste y una frustración constante en el personal.
En un mercado donde las herramientas digitales tienen una presencia cada vez más fuerte, este escenario se repite en organizaciones de todas las industrias, impactando directamente en la eficiencia de los colaboradores y en los resultados del negocio.
Frente a este desafío, el concepto de oficina ha dejado de ser un espacio meramente físico para transformarse en un ecosistema dinámico. Esta evolución ha consolidado la relevancia de la Digital Employee Experience (DEX), una estrategia integral que asegura que cada integrante de la compañía cuente con los recursos tecnológicos óptimos para potenciar su rendimiento y facilitar el cumplimiento de los objetivos corporativos.
Invertir en este ecosistema no es solo una cuestión de bienestar, sino un factor crítico para la competitividad. A pesar de que en la actualidad solo el 22 % de las empresas mide activamente este aspecto, aquellas que apuestan por implementar DEX logran un incremento del 33 % en su productividad y un 44 % en la retención de talento.
Al eliminar obstáculos y averías técnicas, la tecnología deja de ser una barrera y se convierte en el habilitador definitivo de las capacidades del equipo.
Además de mitigar el tiempo perdido por incidencias en los sistemas, un enfoque DEX eleva el compromiso de los empleados, minimiza las interrupciones operativas y transforma positivamente la percepción que el personal tiene del departamento de TI.
“Para organizaciones con operaciones distribuidas, el Augmented Field Support (Soporte Presencial Aumentado) lleva esta proactividad al terreno físico. Mediante el uso de analítica y automatización, el servicio maximiza la disponibilidad de los recursos respondiendo de forma anticipada en el campo para evitar la caída de los dispositivos”, explicó Edwin Pérez, Gerente Regional de DEX en GBM.
Asimismo, Pérez agregó: “La IA optimiza los recursos en tiempo real al gestionar el despacho de técnicos y órdenes de trabajo, garantizando que la intervención ocurra en el momento adecuado, con el personal correcto y los insumos necesarios. Esto reduce costos operativos al hacer los desplazamientos más precisos y eficientes”.