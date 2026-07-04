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La Experiencia Digital del Empleado es clave para la productividad y retención de talento

Por revistaeyn.com ¿Cuántas veces en la jornada laboral se pierde tiempo valioso debido a fallas en el entorno tecnológico, problemas de conectividad o mal funcionamiento de los dispositivos? Esta situación, además de generar horas muertas, produce un desgaste y una frustración constante en el personal. En un mercado donde las herramientas digitales tienen una presencia cada vez más fuerte, este escenario se repite en organizaciones de todas las industrias, impactando directamente en la eficiencia de los colaboradores y en los resultados del negocio.

Frente a este desafío, el concepto de oficina ha dejado de ser un espacio meramente físico para transformarse en un ecosistema dinámico. Esta evolución ha consolidado la relevancia de la Digital Employee Experience (DEX), una estrategia integral que asegura que cada integrante de la compañía cuente con los recursos tecnológicos óptimos para potenciar su rendimiento y facilitar el cumplimiento de los objetivos corporativos. Invertir en este ecosistema no es solo una cuestión de bienestar, sino un factor crítico para la competitividad. A pesar de que en la actualidad solo el 22 % de las empresas mide activamente este aspecto, aquellas que apuestan por implementar DEX logran un incremento del 33 % en su productividad y un 44 % en la retención de talento. Al eliminar obstáculos y averías técnicas, la tecnología deja de ser una barrera y se convierte en el habilitador definitivo de las capacidades del equipo.