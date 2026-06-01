Florida demanda a OpenAI y Altman por instigar tiroteo masivo y crear adicción en menores

POR EFE

Florida presentó este lunes una demanda contra la empresa OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusando a su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

"Esta larga lista de perjuicios se debe a la insaciable búsqueda de los demandados por ganar la carrera armamentística de la IA y amasar grandes fortunas, a pesar de conocer el peligro de ChatGPT", se lee en la demanda, recogida por medios nacionales.

La demanda civil es independiente de una investigación criminal que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, lanzó el pasado abril contra la empresa de inteligencia artificial por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

La demanda acusa a OpenAI de cargos de prácticas comerciales engañosas e injustas, negligencia, violación de las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, tergiversación fraudulenta, y causar molestias públicas.