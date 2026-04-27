Anuncian investigación contra ChatGPT por 'aconsejar' a un tirador

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La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025.

Por Agencia EFE El fiscal general de Florida, Estados Unidos, James Uthmeier, anunció una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en una universidad en 2025. "Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato", declaró el fiscal en una rueda de prensa.

La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025. Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces", como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola. La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito "ayudar, incitar o aconsejar" a cualquiera que cometa un crimen. Las autoridades de Florida emitieron un citatorio para que OpenAI entregue "todas las políticas y materiales de entrenamiento interno" sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo y sobre la cooperación con las autoridades, así como una lista de directivos, gerentes y empleados.