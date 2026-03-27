Versión de ChatGPT con publicidad recaudó US$100 millones en seis semanas

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Analistas señalaron que la publicidad podría desbloquear una importante fuente de ingresos a partir de los millones de usuarios de ChatGPT, aunque el movimiento podría incomodar a algunos clientes y afectar la confianza en el producto.

Por revistaeyn.com El programa piloto de ChatGPT, de OpenAI, con anuncios en Estados Unidos ha superado la marca de US$100 millones en ingresos anualizados en apenas seis semanas desde su lanzamiento, informó un portavoz de la compañía. La empresa OpenAI, liderada por Sam Altman, había anunciado en enero que comenzaría a mostrar anuncios en ChatGPT a algunos usuarios en Estados Unidos, intensificando sus esfuerzos para generar ingresos a partir del chatbot de IA y así financiar los altos costos de desarrollo de la tecnología. Los anuncios se probarían con usuarios del nivel gratuito de la compañía y del plan Go de menor costo.

La empresa indicó en ese momento que los anuncios están separados de las respuestas generadas por ChatGPT y no influyen en sus resultados. Además, las conversaciones de los usuarios no se comparten con los anunciantes. Aunque aproximadamente el 85 % de los usuarios actualmente son elegibles para ver anuncios, menos del 20 % los visualiza diariamente, lo que deja un amplio margen para aumentar la monetización publicitaria dentro de la base de usuarios existente, señaló el portavoz. “Estamos observando que no hay impacto en las métricas de confianza del consumidor, bajas tasas de rechazo de anuncios y mejoras continuas en la relevancia de los anuncios a medida que aprendemos de los comentarios”, indicó OpenAI. La compañía planea expandir la prueba a nivel global en las próximas semanas, incluyendo países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá.