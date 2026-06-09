Fresh Del Monte Produce Inc. cambia nombre, reflejando constante evolución

Por revistaeyn.com

Fresh Del Monte Produce Inc. anunció hoy que sus accionistas aprobaron el cambio de su nombre corporativo a Del Monte Corporation, marcando el siguiente paso en la evolución de la compañía tras la adquisición previamente anunciada de determinados activos de Del Monte Foods Corporation II Inc. y sus afiliadas. El cambio de nombre corporativo entra en este 9 junio de 2026.

La transición a Del Monte Corporation refleja el papel ampliado de la compañía como propietaria global de la marca Del Monte, sujeto a los acuerdos de licencia vigentes. Asimismo, respalda la visión de largo plazo de la empresa de maximizar el potencial de una de las marcas de alimentos más reconocidas del mundo mediante una estrategia global más unificada, al tiempo que amplía las oportunidades de innovación, extensión de marca y crecimiento sostenible en una plataforma global más amplia.

“Como Del Monte Corporation, seguimos profundamente comprometidos con ese legado mientras continuamos construyendo el futuro. Reunir la marca bajo una sola organización global ha creado oportunidades significativas para expandirnos, innovar y llegar a los consumidores de nuevas maneras en todo el mundo. Creemos que apenas estamos comenzando a desbloquear el verdadero potencial de una de las marcas más reconocidas del planeta y estamos sumamente entusiasmados por las oportunidades que se presentan para nuestra empresa, nuestros socios, nuestros consumidores y nuestros accionistas”, dijo Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente y director ejecutivo de Del Monte Corporation.