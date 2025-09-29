Exclusiva piña de Costa Rica es elogiada en canal de youtuber Mr. Beast

En un video subido al canal MrBeast 2, el cual tiene 52,4 millones de suscriptores y se enfoca en videos en formato de shorts, Nolan Hansen (quien por sí solo posee 4 millones de seguidores en Instagram) y Majd Khader (con 717.000 seguidores en Instagram) probaron “las frutas más raras del mundo”.

Piñas cosechadas únicamente en Costa Rica, en específico en Buenos Aires de Puntarenas, nuevamente ganan la atención a nivel mundial. En esta ocasión la Rubyglow, una variedad exclusiva de Fresh Del Monte y reconocida por su cáscara roja fue reconocida en uno de los canales de YouTube del creador de contenido Mr. Beast.

Cuando fue el turno de la Rubyglow™, Khader al probarla mencionó: “esta es un 100 de 10, de hecho la amo, es asombrosa”, mientras que Hansen afirmó: “es increíble”.

“No es que la empresa los haya contratado o les haya enviado la fruta, son reacciones genuinas que se generan al probar un producto tan exclusivo. Nos enorgullece cada mención y reacción positiva, tanto porque reafirman el liderazgo de Fresh Del Monte en la producción de fruta de calidad, sino que también porque en estos proyectos participan muchos costarricenses altamente capacitados, cuyo talento y compromiso han sido cruciales”, comentó Michael Calderón, vocero de Fresh Del Monte.

Estas variedades de Fresh Del Monte que ya han posicionado a nuestro territorio como epicentro de la innovación piñera ante mercados asiáticos, europeos y norteamericanos, siguen deslumbrando al público puesto que, por ejemplo, a este momento dicho video posee más de 8,7 millones de visualizaciones.

La piña Rubyglow es el resultado de un cruce tradicional entre una piña convencional y una piña morada, lo que la convierte en una fruta híbrida cuya propiedad intelectual está registrada y protegida internacionalmente, incluyendo a Estados Unidos y Costa Rica.