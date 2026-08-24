II Cumbre Empresarial E&N: El alto liderazgo regional se da cita en Guatemala

Empresas & Management

Presidentes ejecutivos, empresarios y expertos analizarán este 25 de agosto en Guatemala cómo la integridad, el cumplimiento, la tecnología y la coherencia corporativa están redefiniendo la confianza. La jornada presentará los resultados del estudio regional de E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE y culminará con la Gala de Reconocimientos 2026.

Por: Revistaeyn.com ¿Cómo se construye confianza cuando la incertidumbre económica, la desinformación y la inteligencia artificial alteran la relación entre empresas y sociedad? Esa pregunta recorrerá la agenda de la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, que reunirá este 25 de agosto en Ciudad de Guatemala a presidentes ejecutivos, empresarios, especialistas y altos directivos de Centroamérica. Organizado por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, el encuentro avanzará desde la presentación de nueva evidencia sobre la confianza empresarial hasta las experiencias concretas de líderes que deben administrarla en sectores, mercados y organizaciones de alcance regional. La Cumbre también será el escenario para revelar los resultados de la Cuarta Edición del estudio Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza, que identifica a los empresarios, empresas y marcas en los que confían los centroamericanos. La investigación incorpora este año nuevas variables para comprender cómo están evolucionando la integridad, el cumplimiento y la reputación de las organizaciones. La jornada concluirá con la Gala de Reconocimientos a los Empresarios, Empresas y Marcas Líderes de Alta Confianza 2026 de Centroamérica.

¿Por qué impulsar una cultura de alta confianza?

La apertura estará a cargo de Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, quien planteará por qué Centroamérica necesita impulsar una cultura de alta confianza y convertir este activo en parte de la conversación estratégica de sus organizaciones. La confianza ha dejado de ser únicamente un atributo favorable de la imagen corporativa. En la práctica, interviene en la capacidad de una empresa para atraer inversiones y talento, conservar clientes, construir alianzas y mantener legitimidad ante sus diferentes públicos. La primera mirada internacional llegará de la mano de Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEAPI), quien ofrecerá la conferencia principal de la jornada. Su participación permitirá ubicar la discusión centroamericana dentro de un escenario iberoamericano en el que las empresas enfrentan mayores exigencias sobre transparencia, liderazgo responsable y capacidad para contribuir al desarrollo de los países donde operan.

Los nuevos cimientos de la confianza

Uno de los momentos centrales será la presentación de Luis Maturén, CEO de DATOS Group, denominada “Confianza e integridad: los cimientos del crecimiento”. Maturén presentará el panorama de la confianza empresarial e institucional en Centroamérica y explicará los nuevos índices de Integridad y Cumplimiento incorporados a la medición de 2026. Este avance amplía el alcance del estudio. Ya no se trata únicamente de determinar qué organizaciones son reconocidas o valoradas, sino de conocer cómo son evaluadas en aspectos como honestidad, transparencia, igualdad, apego a la legalidad y coherencia entre sus compromisos y actuaciones. Tras cuatro mediciones consecutivas, la investigación permite además comparar resultados, detectar cambios en las percepciones y reconocer tendencias que comienzan a adquirir un carácter estructural en la relación entre empresas, marcas, líderes y ciudadanos.

Tecnología, conocimiento y reputación algorítmica

La agenda también llevará la confianza al terreno de la transformación tecnológica. Rodrigo Baessa Iunge, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de Universidad Galileo, participará en una entrevista exclusiva para abordar la relación entre conocimiento, innovación y los nuevos desafíos que enfrentan las organizaciones. Posteriormente, Luis Castellán, director general de DDI Latam, analizará la reputación algorítmica, una dimensión cada vez más relevante en momentos en que plataformas digitales, motores de búsqueda y sistemas de inteligencia artificial intervienen en la información que las audiencias encuentran sobre una empresa o sus líderes. La reputación ya no se construye solamente mediante la experiencia directa de consumidores, colaboradores e inversionistas. También depende de los datos, contenidos y señales digitales que los algoritmos seleccionan, jerarquizan y convierten en respuestas. Esta transformación obliga a las organizaciones a prestar atención no solo a lo que comunican, sino también a la consistencia y trazabilidad de la información que dejan en el entorno digital. Esta conjunción de factores, desde la mirada del sector financiero, será abordada en una entrevista en vivo con Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo de Banco Atlántida.

La marca frente a la incertidumbre

En el segundo bloque de la jornada, Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, presentará “Las dimensiones de la marca y el desafío de construir confianza en tiempos de incertidumbre y disrupción”. Su intervención abordará la transición desde una visión de la marca centrada en la comunicación hacia otra determinada por la coherencia de toda la organización. En entornos de alta exposición, una promesa comercial puede perder valor rápidamente si no coincide con la experiencia de colaboradores y consumidores, con el comportamiento de los líderes o con la forma en que la empresa responde ante una crisis. Desde esta perspectiva, la reputación no depende exclusivamente de comunicar mejor, sino de desarrollar organizaciones que continúen siendo merecedoras de la confianza recibida. La agenda continuará con una entrevista exclusiva a José Antonio Roca Canet, gerente general de Bantrab, quien aportará la perspectiva del sistema financiero guatemalteco sobre la construcción de relaciones de largo plazo y el valor de la credibilidad institucional.

Tres líderes y una conversación regional

El espacio de mayor alcance regional será el panel “Empresarios más confiables de Centroamérica: sembradores de confianza, el desafío de impulsar el desarrollo”. La conversación reunirá a José Raúl González, presidente ejecutivo de Progreso, de Guatemala; Luis Alberto Alfonso Monterroso, CEO de Dos Pinos, de Costa Rica; y Rodrigo Tona, director ejecutivo de Grupo Ternova, de El Salvador. El panel será moderado por Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE, y permitirá confrontar las experiencias de tres líderes que conducen organizaciones con presencia, impacto y cadenas de valor relevantes para la región. La discusión girará alrededor del papel estratégico de la confianza, su incidencia en la gestión de riesgos y la responsabilidad que asume el liderazgo empresarial en contextos complejos. También buscará responder cómo este activo intangible puede convertirse en valor económico, legitimidad social, capacidad para atraer talento y mejores condiciones para contribuir al desarrollo. La composición del panel permitirá observar cómo se construye confianza desde actividades distintas: alimentos y cooperativismo, materiales y soluciones para la construcción, y operaciones industriales con alcance regional. Más allá de las diferencias sectoriales, las tres organizaciones enfrentan un reto compartido: demostrar que el desempeño empresarial puede mantenerse alineado con las expectativas de colaboradores, clientes, comunidades y países.

Reconocer a quienes sostienen la confianza