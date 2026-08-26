"Desempeño empresarial puede alinearse con expectativas de la sociedad"

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En la Segunda Cumbre Empresarial Confianza 2026, altos ejecutivos de Progreso, Dos Pinos y Grupo Ternova debatieron sobre cómo la confianza se consolida como un activo estratégico intangible capaz de transformarse en valor económico, legitimidad social y desarrollo sostenible en Centroamérica.

Por: Gabriela Melara -Revistaeyn.com Demostrar que el desempeño empresarial puede mantenerse alineado con las expectativas de colaboradores, clientes y comunidades representa un reto compartido para las grandes organizaciones de la región. Durante la Segunda Cumbre Empresarial Confianza 2026, en Ciudad de Guatemala, se desarrolló un panel que reunió a José Raúl González, presidente ejecutivo de Progreso (Guatemala); Luis Alberto Alfonso Monterroso, CEO de Dos Pinos (Costa Rica); y Rodrigo Tona, director ejecutivo de Grupo Ternova (El Salvador). El diálogo fue moderado por Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE, quien abrió la conversación apuntando que "la confianza es uno de los valores intangibles en las empresas y conlleva a la integridad". Más allá de las diferencias sectoriales, las tres organizaciones enfrentan un reto compartido: demostrar que el desempeño empresarial puede mantenerse alineado con las expectativas de colaboradores, clientes, comunidades y países.

El intercambio del panel permitió confrontar las experiencias de tres líderes que conducen organizaciones con presencia, impacto y cadenas de valor relevantes para la región. La discusión giró alrededor del papel estratégico de la confianza en su liderazgo, su incidencia en la gestión de riesgos y la responsabilidad que asume el liderazgo empresarial en contextos complejos. También respondió cómo este activo intangible puede convertirse en valor económico, legitimidad social, capacidad para atraer talento y mejores condiciones para contribuir al desarrollo. “Centroamérica necesita la construcción de líderes en lo público, en la sociedad civil (además de la empresa), con representatividad. Liderazgos que sean femeninos, que tengan la capacidad de participación en espacios como este (Cumbre Empresarial) ... Hay que abrir esos espacios de conversaciones para que hablemos de una verdadera confianza”, indicó Morataya, al iniciar el diálogo empresarial

Dos Pinos, la confianza es parte fundamental de la cultura

Alberto Alfonso Monterroso, CEO de Dos Pinos, asegura que la confianza es parte de la cultura de la cooperativa. De hecho, comentó que cuando se ha movido de países-por trabajo-, lo primero que hace es llamar a un grupo representativo y decirles: “Desde hoy, todos gozan de mi plena confianza... su trabajo es no perderla y mi trabajo es ganarla”, pero, ¿Por qué hacer esto? Es para indicar se inicia una buena relación con el equipo, con el fin de conseguir resultados que favorezcan a todos. De acuerdo con el líder costarricense, las cosas que suman confianza son "la credibilidad (pero, también como lo reflejo), fiabilidad (yo se que no me va a fallar) y la tercera es cercanía (acá juega un rol fundamental la empatía)". Sin embargo, advirtió Monterroso, hay que un factor que resta a la ecuación, y él invitó a evitarlo "a toda costa". Se trata del egoísmo o el hecho de pensar solo en mí mismo. “Entre más egoísta soy, menos confiable soy”, sentenció, indicando que esta frase aplica para negociaciones y en la vida diaria, así como cualquiera de las relaciones que establezcamos. La empatía y la escucha activa también se convierten en intangibles necesarios para establecer buenas relaciones, de acuerdo con Monterroso. “Nosotros, somos seis mil colaboradores y de los 80 gerentes que existen, hemos descubierto y medido que el 40% no dice lo que piensa por temor a represalias o porque se le cuestione su capacidad... Esto nos lleva a cuidar los entornos psicológicos seguros y seguir fortaleciéndonos”, para que todos puedan decir lo que piensan de la manera adecuada y sepan que serán escuchados y no juzgados, señaló.

Marcar ritmo e innovar

Para el líder de Dos Pinos, la cooperativa ha sido ejemplo de cómo se hacen las cosas para funcionar bien, pero esto no fue de la noche a la mañana, sino que llevó un proceso hacia adelante. “A veces se cree que la cooperativa no puede crecer a gran escala... Pero, nosotros estamos compartiendo como Dos Pinos hace un plan estratégico de negocio... Nosotros estamos impactando con solo la solidaridad del cooperativismo” para que otros aprendan.

Dos Pinos es en la actualidad una emblemática cooperativa de origen costarricense fundada en 1947 como una iniciativa para promover el fomento de las cooperativas agrícolas e industriales. Su modelo de negocio se basa en la cooperación, integrando la sostenibilidad, el arraigo local y el respeto por las personas. Es la mayor productora y comercializadora de leche y sus derivados en Centroamérica y cuenta con una marcada vocación multilatina.



Ternova: el legado familiar se complementa con la trayectoria personal

Rodrigo Tona, director ejecutivo de Grupo Ternova (El Salvador), compartió el cómo, desde su experiencia, deberían de actuar las empresas familiares para trascender y evolucionar sin perder su esencia. Pensando en futuro, consolidando reputación. “Los valores se heredan, la confianza no. Yo tengo la dicha de dirigir una empresa familiar, como muchos centroamericanos... Heredé los valores y principios que traía la familia, pero a la misma vez heredé una gran deuda de cuál era el desempeño que iba a tener para cumplir con lo que ellos (sus predecesores) habían prometido... entonces, creo que la carrera y trayectoria que uno desarrolla es cómo con lo que hereda vamos a construir el futuro que cumpla con la deuda que las generaciones pasadas hicieron”, apuntó. Tona afirma que esta es la magia del crecimiento de su empresa que dejó de ser un emprendimiento humilde a un referente en la región. En algún momento tuvo que confiar e inspirar confianza, mientras se creía que el negocio posiblemente moría. “Generar confianza es reconocer cuando hay problemas y cómo nos reposicionarnos”, sentenció. Rodrigo recuerda que en esa época de buscar cómo afrontar el futuro apostó por jóvenes emprendedores, fuera de su rubro y eso les permitió avanzar y evolucionar hacia los espacios logísticos. Y, esto es parte de generar confianza, según Tona. “Para construir confianza, uno tiene que anticipar el futuro que nadie entiende que va a pasar y estar presente haciendo algo bien hecho, sin que la gente sepa que lo va a necesitar”. La confianza, además, es parte fundamental de la gobernanza. “Alguien tiene que decir no a las familias o empresas”.

Métricas no negociables

Para Tona, es importante reconocer cómo se mide el impacto de los negocios. “Por mucho tiempo impulsé el valor económico, pero con el tiempo vas madurando. Ahora tenemos triple sistema de medición; obviamente, el valor económico es el resultado final, pero tenemos un set de métricas de umbral, que son métricas no negociables y son a nivel de CEO reportando a la Junta Directiva. Esto no es más que desempeños que no se miden desde el desempeño financiero. Pero, también tenemos las métricas de sostenibilidad de largo plazo del negocio”, apunta. Ternova se posiciona como una corporación comprometida con el triple impacto (económico, social y ambiental). Impulsa iniciativas de economía circular —como el uso y reciclaje de plásticos— y programas de reducción de huella de carbono. El salvadoreño lidera un grupo empresarial internacional de origen salvadoreño con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Se especializa en soluciones innovadoras y sostenibles, principalmente en la industria de empaques flexibles (materiales de futuro y plásticos sostenibles) y en el desarrollo de centros logísticos de alta eficiencia e infraestructura industrial (real estate inteligente).

Progreso: la confianza se gestiona todos los días