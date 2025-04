¡Golpe directo! Congelan encargos de la Switch 2 en EEUU por los aranceles

La consola contará también con un soporte para usarla de forma portátil en diferentes ángulos permitiendo una experiencia más cómoda, y casi como una minipantalla externa o una suerte de tableta, cuando no se quiere conectar a una televisión pero tampoco jugar con los controladores ajustados a la propia videoconsola.

Otra de las grandes singularidades de la Switch 2 es su enorme biblioteca de videojuegos digitales originales -tales como 'The Legend of Zelda: The Wind Waker'- que estarán disponibles a partir de ahora con el pack Online Plus.