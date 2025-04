Estos son los aranceles anunciados por Trump en el 'Día de la Liberación'

Los porcentajes aplicados, tanto a las dos mayores economías de Asia como al resto de países del mundo, se han establecido como la mitad de lo que la Casa Blanca estima que cada nación o bloque impone de media a las exportaciones estadounidenses mediante barreras arancelarias o no arancelarias.

El presidente Trump invocó su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para abordar la emergencia nacional que representa el gran y persistente déficit comercial, impulsado por la falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales y otras políticas perjudiciales como la manipulación cambiaria y los exorbitantes impuestos al valor agregado (IVA) perpetuados por otros países.

Para Canadá y México, las órdenes vigentes de la IEEPA sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán teniendo un arancel del 0%, los que no lo cumplen tendrán un arancel del 25%, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen tendrán un arancel del 10%.

En caso de que se cancelen las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirían recibiendo trato preferencial, mientras que los productos que no lo cumplen estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%.