Arajet duplicó el número de pasajeros entre Argentina y República Dominicana en 2025

La aerolínea dominicana transportó casi 1,5 millones de personas en 2025, un crecimiento de 37 % en su red general con relación al año anterior.

Por Agencia EFE La aerolínea dominicana de bajo costo Arajet duplicó el número de pasajeros entre la República Dominicana y Argentina en 2025, con un total 113.271 viajeros, según datos oficiales divulgados. A estos se suman unos 54.000 pasajeros que utilizaron Arajet para hacer conexiones desde Buenos Aires hacia otro de los destinos de la aerolínea en el continente americano.

En un comunicado, Arajet destacó que estas cifras representan un crecimiento superior al 100 % en comparación con 2024 de la aerolínea en el mercado argentino, y se produce en un contexto de expansión general de la compañía, que en 2025 transportó casi 1,5 millones de personas, un crecimiento de 37 % en su red general con relación al año anterior. Este incremento en el tráfico aéreo también se alinea con el crecimiento sostenido del turismo argentino hacia República Dominicana, que aumentó un 62 % en 2025, subrayó la nota, que precisó que Argentina se ha consolidado como el tercer mercado más importante para República Dominicana en cuanto a turistas se refiere, solo superado por Estados Unidos y Canadá.