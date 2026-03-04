Panamá y Nicaragua buscan dar la sorpresa en el VI Clásico Mundial de Béisbol

El torneo, que nació hace dos décadas, tendrá como escenarios a Miami y Houston, además de Tokio y San Juan, y contará con 11 representantes del continente americano. Entre ellos, Nicaragua y Panamá llegan con ambiciones distintas, pero con el mismo objetivo: competir sin complejos ante las potencias.

El VI Clásico Mundial de Béisbol levanta el telón este jueves con una edición histórica que vuelve a reunir a 20 selecciones en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Panamá disputará el Grupo A en San Juan, donde enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia. El conjunto canalero, dirigido por José Mayorga, se presenta con una nómina de 30 jugadores en la que sobresale experiencia de Grandes Ligas y talento joven.

La base del equipo combina figuras consolidadas y exligamayoristas que buscan aportar liderazgo en un grupo que el propio Mayorga ha definido como “competitivo y experimentado”.

En el cuadro interior destacan José “Chema” Caballero, actualmente con los New York Yankees, y Edmundo Sosa, de los Philadelphia Phillies, dos peloteros reconocidos por su versatilidad defensiva y aporte ofensivo. A ellos se suman los exGrandes Ligas Johan Camargo y Rubén Tejada, mientras que en los jardines aparece Allen Córdoba y el prospecto Enrique Bradfield Jr.

El cuerpo de lanzadores panameño estará liderado por el veterano Paolo Espino y por Ariel Jurado, quien milita en los Samsung Lions de la liga coreana. Jurado ha sido anunciado para abrir frente a Puerto Rico el 7 de marzo. Panamá también deberá sobreponerse a ausencias sensibles, como la del receptor Iván Herrera, baja por precaución médica, y las de Andy Otero y Justin Laurence. El debut será el 6 de marzo ante Cuba, con el zurdo Logan Allen como abridor.

En el caso de Nicaragua, la ilusión gira en torno a la experiencia de Dusty Baker, exmánager campeón de Serie Mundial con los Houston Astros, quien asumió el mando con la convicción de cambiar la historia reciente del equipo. La novena pinolera competirá en el Grupo D en Miami contra República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

“Nuestra mentalidad es la de ganar... cuando se pone la pelota en juego, todo es posible”, afirmó Baker, quien rechazó verse como un salvador, pero sí como un convencido del potencial nicaragüense. El equipo llega tras una preparación que incluyó fogueos ante Cuba y franquicias de Grandes Ligas.