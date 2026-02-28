Restricción de celulares en aulas: Expertos piden educación digital más allá de la prohibición

Especialistas en psicología advierten que la medida puede convertirse en una herramienta para fortalecer la atención y el aprendizaje, siempre que esté acompañada de orientación pedagógica y compromiso familiar.

La decisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) de restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas de Costa Rica ha abierto un debate que va más allá de una simple norma disciplinaria.

Desde hace años, el celular dejó de ser un dispositivo para llamar o enviar mensajes. Hoy es una extensión de la vida personal. “En las últimas décadas, el teléfono celular dejó de ser una simple herramienta de comunicación para transformarse en un espacio profundamente personal, casi equivalente a un diario confidencial”, explicó Christian Murillo, coordinador de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Fidélitas.

Sin embargo, el problema no es la tecnología en sí, sino la forma en que se introduce en la vida de niños y adolescentes. En muchos hogares, el primer celular llega antes que una conversación sobre límites y responsabilidad digital. Se entrega por seguridad o entretenimiento, pero sin reglas claras. Para Murillo, dar un teléfono sin educar en su uso equivale a delegar en la tecnología una tarea que corresponde a los adultos.

El director de la Escuela de Psicología de la Universidad Fidélitas, Álvaro Solano, señala que la presencia constante del dispositivo en clase interfiere con procesos mentales esenciales. “El cerebro adolescente aún está en desarrollo. Las interrupciones frecuentes fragmentan la atención y reducen la memoria de trabajo”, advirtió.

A ello se suma la preocupación por la salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el uso excesivo de pantallas puede alterar los ciclos de sueño y afectar el estado de ánimo. La exposición nocturna favorece irritabilidad, ansiedad y bajo rendimiento académico.