Hologic ampliará sus operaciones en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Hologic, Inc., empresa dedicada al desarrollo de tecnologías médicas, anunció una inversión en sus operaciones en Costa Rica, que contempla la construcción de nuevas instalaciones para su unidad de negocio Breast and Skeletal Health Solutions.
El nuevo edificio estará ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de las instalaciones actuales de Hologic en Alajuela. Una vez finalizada la construcción, el personal y los activos de Breast and Skeletal Health Solutions en Costa Rica se trasladarán a la nueva sede.
La unidad de negocio GYN Surgical Solutions y el personal de Servicios Compartidos de Hologic que trabaja en Costa Rica también continuarán en la sede actual.
Hologic prevé iniciar la construcción del nuevo edificio en marzo de 2027 y espera que las instalaciones estén listas en diciembre de 2028.
“Esta expansión refleja la confianza que tenemos en Costa Rica como parte importante de las operaciones globales de Hologic y en los equipos que han contribuido a consolidar nuestra presencia en el país. La capacidad adicional respaldará nuestro crecimiento continuo y permitirá que nuestras unidades de negocio globales cuenten con espacios dedicados para enfocarse en sus respectivas prioridades y brindar un mejor servicio a los pacientes y clientes que confían en nosotros”, señaló Joe Almeida, CEO de Hologic, Inc.
Esta inversión se suma a la presencia que Hologic mantiene en Costa Rica, responde a las crecientes necesidades de capacidad de la empresa.
“Esta inversión es un reconocimiento importante al talento, el compromiso y el dinamismo de nuestros equipos en Costa Rica. Nos entusiasma lo que representa para el futuro de nuestras operaciones en el país y para Hologic”, agregó Almeida.
“Las empresas no solo están eligiendo a Costa Rica para establecer sus operaciones, sino que también continúan expandiéndose, especializándose y aprovechando las capacidades desarrolladas aquí. Inversiones como esta demuestran cómo la fuerza laboral altamente calificada de Costa Rica y su ecosistema industrial consolidado crean las condiciones para que las empresas amplíen sus operaciones globales desde nuestro país”, señaló Arianna Arce, ministra de Comercio Exterior a. i. de Costa Rica.
“La decisión de Hologic de ampliar sus operaciones en Costa Rica refleja la solidez del ecosistema nacional de dispositivos médicos. Esta inversión fortalecerá las capacidades que ya existen en el país y abrirá nuevas oportunidades para que el talento costarricense y los proveedores locales contribuyan al desarrollo de una industria cada vez más especializada”, afirmó Laura López, CEO de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).