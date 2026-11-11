Hologic ampliará sus operaciones en Costa Rica

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Hologic prevé iniciar la construcción del nuevo edificio en marzo de 2027 y espera que las instalaciones estén listas en diciembre de 2028.

Por revistaeyn.com Hologic, Inc., empresa dedicada al desarrollo de tecnologías médicas, anunció una inversión en sus operaciones en Costa Rica, que contempla la construcción de nuevas instalaciones para su unidad de negocio Breast and Skeletal Health Solutions. El nuevo edificio estará ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de las instalaciones actuales de Hologic en Alajuela. Una vez finalizada la construcción, el personal y los activos de Breast and Skeletal Health Solutions en Costa Rica se trasladarán a la nueva sede.

La unidad de negocio GYN Surgical Solutions y el personal de Servicios Compartidos de Hologic que trabaja en Costa Rica también continuarán en la sede actual. Hologic prevé iniciar la construcción del nuevo edificio en marzo de 2027 y espera que las instalaciones estén listas en diciembre de 2028. “Esta expansión refleja la confianza que tenemos en Costa Rica como parte importante de las operaciones globales de Hologic y en los equipos que han contribuido a consolidar nuestra presencia en el país. La capacidad adicional respaldará nuestro crecimiento continuo y permitirá que nuestras unidades de negocio globales cuenten con espacios dedicados para enfocarse en sus respectivas prioridades y brindar un mejor servicio a los pacientes y clientes que confían en nosotros”, señaló Joe Almeida, CEO de Hologic, Inc.