Economía de Costa Rica crecería 3,2% en 2026 y aceleraría en los próximos dos años

Centroamérica & Mundo

Según las proyecciones del BCCR, el crecimiento llegará hasta 3,6% en 2028. En materia de precios, la institución informó que tanto la inflación general como la subyacente aumentaron durante el tercer trimestre, aunque permanecieron por debajo de la meta institucional del 3%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Costa Rica crecería un 3,2% en 2026 y mantendría una expansión moderada durante los dos años siguientes, impulsada principalmente por el consumo de los hogares y la inversión, según las nuevas proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En su Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre de 2026, la entidad monetaria estima que el producto interno bruto (PIB) aumentará un 3,3% en 2027 y un 3,6% en 2028, con lo que el crecimiento promedio del bienio se situaría cerca del 3,5%.

El Banco Central señaló que la demanda interna continuará como el principal soporte de la actividad económica, mientras que el aporte de la demanda externa sería poco significativo. Esto debido a que la contribución positiva de las exportaciones sería compensada por el efecto negativo de las importaciones. La proyección para 2027 representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto a la estimación presentada en julio, principalmente por una menor contribución de la demanda externa neta. Para 2026, el ajuste también fue de 0,2 puntos porcentuales, en línea con el comportamiento de la actividad productiva durante el año.

Inflación por debajo de la meta

De hecho, la producción costarricense registró un crecimiento interanual del 2,7% en el tercer trimestre de 2026. Desde la perspectiva del gasto, el resultado estuvo explicado principalmente por la demanda interna, mientras que, por el lado de la oferta, la construcción y los servicios mostraron las mayores expansiones. En contraste, la manufactura experimentó una contracción. En materia de precios, el BCCR indicó que tanto la inflación general como la subyacente aumentaron durante el tercer trimestre, aunque permanecieron por debajo de la meta institucional del 3%. La inflación general registró una variación interanual promedio de 0 %, mientras que la subyacente se ubicó en 0,3%. No obstante, el Banco Central prevé una convergencia gradual hacia la meta y proyecta que la inflación general alcance alrededor del 2,7% en el segundo semestre de 2027.