Costa Rica Trade and Investment Summit inicia su segunda edición

Empresas & Management

La nueva edición contempla más de 3.600 reuniones entre más de 1.000 empresas con operaciones en Costa Rica y alrededor de 400 compradores e inversionistas globales.

Por revistaeyn.com Tras generar US$33 millones en negocios concretados durante el 2025, el Costa Rica Trade and Investment Summit inauguró su segunda edición con más de 3.600 nuevas reuniones orientadas a abrir mercados para empresas costarricenses, atraer inversión y vincular proveedores nacionales con cadenas de valor globales. La rueda de negocios más grande de la región, organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), reúne a más de 1.000 empresas exportadoras, multinacionales y proveedoras con más de 400 compradores e inversionistas de más de 40 países.

“El Summit brinda una excelente oportunidad para que productores y exportadores locales, incluyendo PYMES, y de diversas zonas del país, tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos a compradores internacionales de más de 40 países”, manifestó la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos. Por su parte, Laura López, Gerente General de PROCOMER, agregó que “Más de 1.000 empresas vinculadas con la inversión extranjera directa operan en el país y generan más de 312.000 empleos, mientras las empresas exportadoras amplían nuestra presencia en los mercados internacionales y los proveedores locales incorporan capacidades costarricenses a esas operaciones. El Costa Rica Trade & Investment Durante el Summit, las empresas exportadoras podrán presentar su oferta directamente ante compradores interesados en productos y servicios de agroindustria, alimentos, manufactura especializada, tecnologías digitales, servicios corporativos, industrias creativas e innovación aplicada.