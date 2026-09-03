Costa Rica Trade and Investment Summit inicia su segunda edición

Por revistaeyn.com
Tras generar US$33 millones en negocios concretados durante el 2025, el Costa Rica Trade and Investment Summit inauguró su segunda edición con más de 3.600 nuevas reuniones orientadas a abrir mercados para empresas costarricenses, atraer inversión y vincular proveedores nacionales con cadenas de valor globales.
La rueda de negocios más grande de la región, organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), reúne a más de 1.000 empresas exportadoras, multinacionales y proveedoras con más de 400 compradores e inversionistas de más de 40 países.
“El Summit brinda una excelente oportunidad para que productores y exportadores locales, incluyendo PYMES, y de diversas zonas del país, tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos a compradores internacionales de más de 40 países”, manifestó la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.
Por su parte, Laura López, Gerente General de PROCOMER, agregó que “Más de 1.000 empresas vinculadas con la inversión extranjera directa operan en el país y generan más de 312.000 empleos, mientras las empresas exportadoras amplían nuestra presencia en los mercados internacionales y los proveedores locales incorporan capacidades costarricenses a esas operaciones. El Costa Rica Trade & Investment
Durante el Summit, las empresas exportadoras podrán presentar su oferta directamente ante compradores interesados en productos y servicios de agroindustria, alimentos, manufactura especializada, tecnologías digitales, servicios corporativos, industrias creativas e innovación aplicada.
En el componente de inversión, los participantes internacionales podrán analizar proyectos nuevos y ampliaciones en agroindustria, manufactura avanzada, servicios, infraestructura turística y semiconductores.
Las empresas proveedoras también tendrán la oportunidad de presentar sus capacidades ante multinacionales e inversionistas interesados en incorporar bienes y servicios locales a sus operaciones actuales o futuras.
La primera edición del Costa Rica Summit reunió a 337 compradores internacionales, 170 inversionistas y más de 1.280 empresas exportadoras, multinacionales y proveedoras. Además, se desarrollaron más de 3.600 citas de negocio y 104 agendas de inversión, con la participación de más de 2.150 personas.
Además de las reuniones empresariales, la agenda incluirá conferencias sobre atracción de inversión, transformación digital e inteligencia artificial, con la participación de Chris Knight, Managing Director de FT Locations, del Financial Times Group; Elena Gallego, Directora de Invest in Andalucía; y Jairo Londoño, Gerente País de Microsoft Costa Rica.
La actividad se extenderá más allá de la sede en el Centro de Convenciones. Delegaciones internacionales visitarán empresas agrícolas en Sarapiquí, Pococí y Pital de San Carlos; compañías de plantas ornamentales en San Ramón, Sarchí y Alajuela; y operaciones de manufactura avanzada en Heredia, Alajuela y Cartago.
También se realizarán recorridos por centros de investigación, zonas francas y parques empresariales.