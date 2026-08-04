Ciudad de Guatemala y Montreal tendrán vuelos directos a partir de octubre

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha desarrollado desde septiembre de 2025 diversas acciones para respaldar el establecimiento y la consolidación de esta conexión.

Por revistaeyn.com La aerolínea Air Canada informó que a partir de octubre iniciará operaciones de la ruta aérea directa entre Montreal y la Ciudad de Guatemala, un proyecto impulsado por la Embajada de Guatemala en Canadá, a través de su Consejería Comercial, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la compañía aérea.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde septiembre de 2025 la representación diplomática ha desarrollado diversas acciones para respaldar el establecimiento y la consolidación de esta conexión, con el objetivo de fortalecer el turismo, el comercio y las relaciones bilaterales entre ambos países. Como parte de estas gestiones, en el ámbito turístico se realizó una presentación del destino Guatemala dirigida a tour operadores de Quebec y, en octubre de 2025, se organizó un viaje de familiarización para cinco operadores canadienses, quienes recorrieron distintos destinos del país para promover su comercialización en el mercado canadiense.