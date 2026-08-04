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Ciudad de Guatemala y Montreal tendrán vuelos directos a partir de octubre

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha desarrollado desde septiembre de 2025 diversas acciones para respaldar el establecimiento y la consolidación de esta conexión.

  • Ciudad de Guatemala y Montreal tendrán vuelos directos a partir de octubre
2026-08-04

Por revistaeyn.com

La aerolínea Air Canada informó que a partir de octubre iniciará operaciones de la ruta aérea directa entre Montreal y la Ciudad de Guatemala, un proyecto impulsado por la Embajada de Guatemala en Canadá, a través de su Consejería Comercial, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la compañía aérea.

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Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde septiembre de 2025 la representación diplomática ha desarrollado diversas acciones para respaldar el establecimiento y la consolidación de esta conexión, con el objetivo de fortalecer el turismo, el comercio y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Como parte de estas gestiones, en el ámbito turístico se realizó una presentación del destino Guatemala dirigida a tour operadores de Quebec y, en octubre de 2025, se organizó un viaje de familiarización para cinco operadores canadienses, quienes recorrieron distintos destinos del país para promover su comercialización en el mercado canadiense.

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En el área comercial, la embajada impulsó dos seminarios virtuales junto con AGEXPORT y Air Canada Cargo, realizados en octubre de 2025 y febrero de 2026, para dar a conocer las capacidades logísticas de la nueva ruta aérea.

Asimismo, coordinó con la Canadian Produce Marketing Association (CPMA) la primera misión de empresarios canadienses a Guatemala durante AGRITRADE 2026.

Además, en abril de 2026 se efectuó una visita técnica a las instalaciones de Air Canada Cargo en Toronto, dirigida a exportadores interesados en el envío de productos frescos, y se promovió la oferta exportable guatemalteca mediante catas de café en Montreal y Ottawa para importadores, tostadores y distribuidores canadienses.

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