Despega el primer avión de Iberia con wifi de alta velocidad de Starlink

El primer avión de Iberia equipado con wifi gratuito de alta velocidad despegó desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El vuelo, con destino a São Paulo y matrícula EC-MAA, es el primero de la flota de la aerolínea equipado con la avanzada tecnología de Starlink, que permite a sus clientes contar con una conexión a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta.

Con este nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo, Iberia se convierte en la primera aerolínea española en incorporar el sistema de conectividad vía satélite desarrollado por SpaceX.

Los pasajeros del vuelo IB3267 han podido disfrutar de este nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo, diseñado para soportar múltiples dispositivos conectados simultáneamente y garantizar una experiencia fluida para todos los clientes.

El nuevo servicio será gratuito para los clientes de todas las cabinas —Turista, Turista Premium y Business— y ofrecerá una experiencia de conectividad similar a la del hogar, con velocidades de hasta 500 Mbps. Esto permitirá realizar actividades de alto consumo de ancho de banda, como la retransmisión de eventos en directo, videollamadas, videojuegos en línea, navegación simultánea y trabajo remoto.