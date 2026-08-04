SpaceX perdió más de US$5.000 millones en el primer semestre

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En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk anunció una facturación semestral de US12.508 millones.

Por Agencia EFE La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX divulgó una pérdida neta de US5.488 millones en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre. En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk anunció una facturación semestral de US12.508 millones, un 53 % más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor.

En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de US541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de US7.814 millones, un 92 % más interanual, según un comunicado. El jefe financiero de la empresa, Bret Johnsen, dijo en la nota que "2026 ha sido hasta ahora un año trascendental", y que "el segundo trimestre ha demostrado el verdadero poder de SpaceX". "El crecimiento de los ingresos se aceleró en todos nuestros segmentos de negocio y logramos una sólida palanca operativa, con una importante expansión de márgenes impulsada por nuestros nuevos acuerdos de computación de IA", desgranó. También destacó que SpaceX tiene una liquidez de casi US$100.000 millones de dólares.

Starlink mejora y el gasto en IA crece

El segmento de Conectividad, que abarca los satélites Starlink, tuvo unos ingresos de US$4.391 millones (un 66 % más), tras cerrar contratos con el Gobierno de EE.UU. para la red satelital Starshield por valor de US$6.000 millones. El segmento de IA tuvo unos ingresos de US$2.561 millones (un 247 % más), impulsado por acuerdos de suministro de computación por valor de US$14.100 millones, y por el aumento de los ingresos de las suscripciones de Grok y X. En tercer lugar, el segmento de Espacio reportó unos ingresos de 962 millones (un 29 % más), pero fue el único con una pérdida bruta de explotación, de US$205 millones.