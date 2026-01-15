¿"impuesto al pecado" para modelos de OnlyFans en Miami? Esta es la propuesta de candidato en Florida

POR EFE

James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, propuso crear un "impuesto al pecado" del 50 % a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la "capital" nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

"Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50 % de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento", declaró Fishback al pódcast NXR.

El dinero recaudado se usaría para financiar el sistema educativo, centros de crisis para mujeres embarazadas y la creación del "primer zar" del Gobierno estatal encargado de la salud mental de los hombres, detalló el aspirante, quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis.

Fishback, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, anticipó la recaudación de "cientos de millones de dólares" con el impuesto, que promovió también como una forma de alejar a las personas de la plataforma.