Capitalización bursátil de las memecoins cayó un 61 %, señala reporte

Finanzas

El volumen de negociación mensual descendió de US$20.700 millones en diciembre de 2024 a US$3.200 millones en 2025, mientras que la capitalización bursátil total cayó de US$123.600 millones a US$41.300 millones, indica estudio.

Por revistaeyn.com Las memecoins son tokens digitales nacidos de la cultura de internet y el bombo viral. A primera vista, invertir en algo sin valor intrínseco parece ilógico. Sin embargo, estos tokens han atraído repetidamente millones de dólares, impulsados únicamente por la emoción colectiva y la disposición de las comunidades a unir recursos. Se impulsó el auge de las memecoin al permitir que cualquiera creara e intercambiara tokens al instante. Este sistema casi sin fricciones provocó un auge de lanzamientos hiperrrápidos, con algunas monedas alcanzando brevemente valoraciones multimillonarias.

Sin embargo, un estudio de de BestBrokers analizó las principales memecoins de los últimos 12 meses sobre crecimiento de usuarios, la emisión de tokens, el volumen de operaciones y la capitalización bursátil. Los datos muestran que el volumen de operaciones de memecoin ha caído bruscamente, pasando de un máximo de US$20.700 millones en diciembre de 2024 a solo US$3.200 millones a principios de diciembre de 2025. Esta caída refleja una fuerte caída en la capitalización bursátil combinada de las memecoins, que alcanzó los US$123.600 millones en diciembre de 2024 y desde entonces ha caído a unos US$41.300 millones en diciembre de 2025. La capitalización bursátil de memecoin perdió casi dos tercios de su valor en 12 meses, pasando de US$123.600 millones a US$41.300 millones (un 67 % menos). El volumen de operaciones global de memecoin también se ha desplomado en el último año, cayendo un 85 % en 2025, pasando de US$20.700 millones a US$3.200 millones en diciembre de 2025. Pump.fun, la plataforma impulsada por Solana que permite a los usuarios crear e intercambiar nuevas memecoins, ha visto cómo los registros de nuevos usuarios se desploman un 84 % desde diciembre de 2024. En la misma época del año pasado, alcanzó un máximo de 185.837 registros diarios, un récord notable, hasta unas 30.000 carteras nuevas al día en diciembre de 2025.