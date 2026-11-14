inDrive aumenta 25 % sus conductores activos en Panamá durante el primer semestre

Los resultados se producen cuando la compañía cumple siete años de operaciones en el mercado panameño y reflejan un aumento en la actividad de su comunidad de usuarios y conductores. Otro de los cambios registrados durante el periodo fue el crecimiento de la categoría Comfort, cuyos viajes se multiplicaron más de 7.5 veces frente al primer semestre de 2025.

La plataforma de movilidad inDrive registró un crecimiento interanual de 20.2 % en pasajeros activos y de 25 % en conductores activos en Panamá durante el primer semestre de 2026, en un contexto de expansión de los servicios de transporte mediante aplicaciones digitales.

En cuanto a la participación de los conductores, la empresa reportó que el 83% de quienes completaron al menos un viaje durante una semana volvió a utilizar la aplicación en la siguiente. El modelo de operación permite a los conductores conocer el destino antes de aceptar un servicio y decidir si aceptan, rechazan o negocian la tarifa propuesta por el pasajero.

El crecimiento también plantea desafíos relacionados con la seguridad y la prevención de incidentes. Para atender este aspecto, inDrive cuenta con herramientas como verificación de identidad, monitoreo de trayectos, botón de emergencia SOS, opción para compartir viajes y grabación de audio.



También utiliza sistemas basados en inteligencia artificial para identificar comportamientos inusuales, documentos falsos y posibles cuentas duplicadas.

Según cifras internas de la compañía, el 99.9 % de los viajes concluye sin incidentes registrados. Además, el 50.2 % de los usuarios activos ha utilizado la función para compartir información de sus recorridos con contactos de confianza.



La actividad de la plataforma también se ha extendido a iniciativas sociales. En conjunto con AIESEC, destinó US$10,000 para distribuir 850 kits de alimentos entre familias de Las Minas y Los Pozos, en la provincia de Herrera.

Con el aumento de pasajeros y conductores, inDrive enfrenta el reto de mantener sus operaciones en un mercado donde las aplicaciones de transporte tienen una participación creciente.

