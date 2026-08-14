Nueva expectativa del consumidor digital: entrega define experiencia

Por revistaeyn.com
Comprar por internet ya no termina con la confirmación del pago. Para miles de consumidores panameños, la experiencia continúa durante la entrega, un momento que hoy influye directamente en la percepción del servicio y en la decisión de volver a utilizar una plataforma.
Ya sea para enviar un documento importante, recuperar un objeto olvidado o hacer llegar un regalo de último momento, las entregas se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana.
Esta evolución va de la mano con el crecimiento del ecosistema digital del país. De acuerdo con el informe Digital 2025: Panama, elaborado por DataReportal, a inicios de 2025 Panamá registraba 3.54 millones de usuarios de internet, equivalentes al 78 % de la población, además de 5.4 millones de conexiones móviles activas, una penetración del 119 % respecto al total de habitantes.
Este crecimiento no solo ha impulsado el comercio electrónico, sino también una nueva cultura de inmediatez, donde los consumidores esperan resolver compras, pagos y entregas desde una misma experiencia digital.
En este contexto, inDrive Entregas identifica un cambio en la forma en que las personas utilizan los servicios de entrega: hoy ya no basta con que un paquete llegue a tiempo. Los usuarios quieren conocer el estado de su envío en cada momento, contar con comunicación clara durante el trayecto y disponer de soluciones que se adapten a su ritmo de vida. Para la compañía, esta realidad confirma que la última milla dejó de ser solo un proceso logístico para convertirse en un factor determinante de la experiencia del cliente.
"Los consumidores ya no comparan únicamente precios o tiempos de entrega. También comparan la experiencia que viven a lo largo de todo el proceso. Hoy la confianza se construye desde el momento en que una persona solicita un envío hasta que este llega a su destino", señala Santiago Aguilar, representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive.
inDrive Entregas continúa incorporando herramientas orientadas a dar mayor visibilidad y control durante todo el proceso de envío: seguimiento en tiempo real, comunicación directa entre las partes y canales de soporte accesibles en cada etapa del recorrido.
Para la compañía, innovar no significa únicamente conectar un origen con un destino, sino resolver imprevistos con rapidez y devolverle al usuario el control del envío en todo momento.
Más que trasladar un paquete de un punto a otro, los servicios de entrega se están convirtiendo en una extensión de la experiencia de compra y de la vida cotidiana de miles de personas.