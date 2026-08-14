Nueva expectativa del consumidor digital: entrega define experiencia

Comprar por internet ya no termina con la confirmación del pago. Para miles de consumidores panameños, la experiencia continúa durante la entrega, un momento que hoy influye directamente en la percepción del servicio y en la decisión de volver a utilizar una plataforma.

Ya sea para enviar un documento importante, recuperar un objeto olvidado o hacer llegar un regalo de último momento, las entregas se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana.

Esta evolución va de la mano con el crecimiento del ecosistema digital del país. De acuerdo con el informe Digital 2025: Panama, elaborado por DataReportal, a inicios de 2025 Panamá registraba 3.54 millones de usuarios de internet, equivalentes al 78 % de la población, además de 5.4 millones de conexiones móviles activas, una penetración del 119 % respecto al total de habitantes.

Este crecimiento no solo ha impulsado el comercio electrónico, sino también una nueva cultura de inmediatez, donde los consumidores esperan resolver compras, pagos y entregas desde una misma experiencia digital.

En este contexto, inDrive Entregas identifica un cambio en la forma en que las personas utilizan los servicios de entrega: hoy ya no basta con que un paquete llegue a tiempo. Los usuarios quieren conocer el estado de su envío en cada momento, contar con comunicación clara durante el trayecto y disponer de soluciones que se adapten a su ritmo de vida. Para la compañía, esta realidad confirma que la última milla dejó de ser solo un proceso logístico para convertirse en un factor determinante de la experiencia del cliente.