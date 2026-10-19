Exportaciones de servicios de Panamá crecen 12,7% al primer semestre

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El desempeño del período estuvo respaldado principalmente por las actividades de transporte y viajes, dos de los componentes más importantes de la oferta exportadora de servicios de Panamá.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de servicios de Panamá alcanzaron un récord histórico de US$20,194 millones en 2025, un crecimiento de 9,8 % frente a los US$18,385.7 millones registrados en 2024, de acuerdo con cifras estimadas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2026, cuando Panamá acumuló US$11,130.4 millones, un incremento interanual de 12,7 %. El desempeño del período estuvo respaldado principalmente por las actividades de transporte y viajes, dos de los componentes más importantes de la oferta exportadora de servicios de Panamá.

El transporte, vinculado a la conectividad marítima; la actividad portuaria y la plataforma logística panameña, generaron US$5,873.6 millones entre enero y junio de 2026, con un crecimiento de 16,7 % respecto al mismo período del año anterior, reporta INEC. Por su parte, el rubro de viajes, asociado principalmente al turismo internacional, alcanzó US$3,793.7 millones durante el primer semestre, lo que representa un aumento de 14,7 % interanual. En conjunto, ambos segmentos concentraron el 86,9 % de las exportaciones de servicios del período, reafirmando su importancia para la generación de ingresos provenientes de los mercados internacionales, señala INEC.