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Digicel anuncia la venta de sus operaciones en El Salvador a GITES

GITES es filial de General International Telecom Limited y opera la marca Movistar en El Salvador. En octubre de 2021 acordó adquirir el 99.3 % de Telefónica Móviles El Salvador por US$144 millones, transacción que se completó en enero de 2022.

Por revistaeyn.com Digicel anunció que alcanzó un acuerdo definitivo para vender sus operaciones en El Salvador a General International Telecom El Salvador (GITES), compañía que administra comercialmente la marca Movistar en el mercado salvadoreño. El monto de la nueva transacción no fue revelado. La compañía irlandesa explicó que la salida de El Salvador forma parte de una estrategia para concentrar sus recursos e inversiones en sus principales mercados del Caribe y fortalecer su posición financiera y competitiva. El proceso también contempla inversiones en innovación, infraestructura y experiencia de sus clientes.

Marcelo Cataldo, director ejecutivo de Grupo Digicel, aseguró que durante el último año la empresa trabajó en una estrategia para fortalecer el negocio y generar condiciones para su crecimiento a largo plazo. Según la compañía, este proceso incluyó la refinanciación del negocio, una mejora de sus perspectivas económicas y una actualización favorable de su calificación. “Durante el último año, hemos estado ejecutando una estrategia clara para construir una Digicel más fuerte y posicionar a la compañía para un crecimiento a largo plazo”, dijo Cataldo. Agregó que la venta permitirá concentrar recursos e inversiones en mercados caribeños donde la compañía considera que mantiene posiciones sólidas y oportunidades de expansión. “Somos increíblemente optimistas sobre el futuro de Digicel en el Caribe”, afirmó Cataldo. Digicel prevé completar la operación durante el primer semestre de 2027. Digicel posee aproximadamente el 13 % de participación del total de usuarios de telefonía celular. Mientras que Movistar ronda alrededor del 27 % del mercado. El ejecutivo señaló que la empresa continuará destinando recursos a sus redes, tecnología, productos y atención al cliente, además de impulsar inversiones en conectividad submarina, expansión de fibra y capacidad de sus redes.