Costa Rica recibirá US$100 millones en financiamiento para infraestructura eléctrica

Finanzas

El financiamiento incluye un préstamo de hasta US$79 millones por parte de BID Invest y un financiamiento de US$21 millones del Climate Investment Funds (CIF) para apoyar iniciativas que promuevan infraestructura resiliente y sostenible.

Por revistaeyn.com BID Invest acordó un financiamiento por hasta US$100 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para modernizar la infraestructura eléctrica de Costa Rica y mejorar la eficiencia energética. El proyecto contempla la digitalización de la red eléctrica con la instalación de medidores inteligentes en 300.000 usuarios residenciales y comerciales.

Esta modernización permitirá un monitoreo remoto de los medidores en tiempo real, reducirá pérdidas, y promoverá una mayor integración de fuentes renovables, y una red más flexible y eficiente. Costa Rica, líder regional en energías renovables, se encuentra en un proceso de modernización de su sistema eléctrico, con el objetivo de fortalecer activos desarrollados en décadas anteriores y avanzar hacia una red más inteligente, flexible y resiliente. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Con esta inversión, se espera fortalecer la competitividad de sectores productivos e impulsar un crecimiento económico más resiliente, beneficiando a hogares y empresas en todo el país. El financiamiento incluye un préstamo de hasta US$79 millones por parte de BID Invest y un financiamiento de US$21 millones del Climate Investment Funds (CIF) para apoyar iniciativas que promuevan infraestructura resiliente y sostenible.