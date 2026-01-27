Finanzas

Costa Rica recibirá US$100 millones en financiamiento para infraestructura eléctrica

El financiamiento incluye un préstamo de hasta US$79 millones por parte de BID Invest y un financiamiento de US$21 millones del Climate Investment Funds (CIF) para apoyar iniciativas que promuevan infraestructura resiliente y sostenible.

  • Costa Rica recibirá US$100 millones en financiamiento para infraestructura eléctrica

    Costa Rica, líder regional en energías renovables, se encuentra en un proceso de modernización de su sistema eléctrico. Foto de cortesía
2026-01-27

Por revistaeyn.com

BID Invest acordó un financiamiento por hasta US$100 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para modernizar la infraestructura eléctrica de Costa Rica y mejorar la eficiencia energética.

El proyecto contempla la digitalización de la red eléctrica con la instalación de medidores inteligentes en 300.000 usuarios residenciales y comerciales.

Bladex otorga US$425 millones a seis proyectos de AES Dominicana

Esta modernización permitirá un monitoreo remoto de los medidores en tiempo real, reducirá pérdidas, y promoverá una mayor integración de fuentes renovables, y una red más flexible y eficiente.

Costa Rica, líder regional en energías renovables, se encuentra en un proceso de modernización de su sistema eléctrico, con el objetivo de fortalecer activos desarrollados en décadas anteriores y avanzar hacia una red más inteligente, flexible y resiliente.

Con esta inversión, se espera fortalecer la competitividad de sectores productivos e impulsar un crecimiento económico más resiliente, beneficiando a hogares y empresas en todo el país.

El financiamiento incluye un préstamo de hasta US$79 millones por parte de BID Invest y un financiamiento de US$21 millones del Climate Investment Funds (CIF) para apoyar iniciativas que promuevan infraestructura resiliente y sostenible.

BID Invest lidera financiamiento por US$336 millones para construcción del tramo del Metro de Panamá

La operación se complementa con un préstamo soberano del BID por US$200 millones, demostrando la capacidad del Grupo BID para movilizar recursos bajo esquemas público-privados y de acelerar inversiones estratégicas en el sector energético.

El programa de BID Invest y CIF incluye servicios de asesoría para el Instituto Costarricense de Electricidad para fortalecer su estrategia de relacionamiento con comunidades vulnerables y hogares con jefatura femenina, incluyendo adopción de prácticas de eficiencia energética, además del desarrollo de una estrategia de almacenamiento con baterías, y el fortalecimiento de políticas ambientales y sociales.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Electricidad
|
Energía eléctrica
|
Finanzas
|
Inversión
|
Préstamo
|
Proyecto
|
Costa Rica
|
ICE
|
BID INVEST
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE