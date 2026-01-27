Costa Rica recibirá US$100 millones en financiamiento para infraestructura eléctrica

Por revistaeyn.com
BID Invest acordó un financiamiento por hasta US$100 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para modernizar la infraestructura eléctrica de Costa Rica y mejorar la eficiencia energética.
El proyecto contempla la digitalización de la red eléctrica con la instalación de medidores inteligentes en 300.000 usuarios residenciales y comerciales.
Esta modernización permitirá un monitoreo remoto de los medidores en tiempo real, reducirá pérdidas, y promoverá una mayor integración de fuentes renovables, y una red más flexible y eficiente.
Costa Rica, líder regional en energías renovables, se encuentra en un proceso de modernización de su sistema eléctrico, con el objetivo de fortalecer activos desarrollados en décadas anteriores y avanzar hacia una red más inteligente, flexible y resiliente.
Con esta inversión, se espera fortalecer la competitividad de sectores productivos e impulsar un crecimiento económico más resiliente, beneficiando a hogares y empresas en todo el país.
El financiamiento incluye un préstamo de hasta US$79 millones por parte de BID Invest y un financiamiento de US$21 millones del Climate Investment Funds (CIF) para apoyar iniciativas que promuevan infraestructura resiliente y sostenible.
La operación se complementa con un préstamo soberano del BID por US$200 millones, demostrando la capacidad del Grupo BID para movilizar recursos bajo esquemas público-privados y de acelerar inversiones estratégicas en el sector energético.
El programa de BID Invest y CIF incluye servicios de asesoría para el Instituto Costarricense de Electricidad para fortalecer su estrategia de relacionamiento con comunidades vulnerables y hogares con jefatura femenina, incluyendo adopción de prácticas de eficiencia energética, además del desarrollo de una estrategia de almacenamiento con baterías, y el fortalecimiento de políticas ambientales y sociales.