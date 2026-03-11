Costa Rica produjo casi 99 % de su electricidad con fuentes renovables en 2025

Centroamérica & Mundo

Para el año 2030, Costa Rica espera fortalecer su capacidad instalada de energía renovable con la incorporación de nuevos centros de producción que suman cerca de 600 megavatios (MW).

Por Agencia EFE Costa Rica produjo 98,6 % de su electricidad con fuentes renovables de agua, geotermia, viento, biomasa y sol durante el año 2025 y espera fortalecer su capacidad instalada para el 2030, anunció el Gobierno. El mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, junto a la presidenta electa, Laura Fernández, informaron en la conferencia de prensa semanal que de esta forma el país ratifica el liderazgo en generación de energía sostenible.

Los datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) revelan que la administración y operación de recursos limpios permitió garantizar tarifas estables para todos los sectores de consumo. "El porcentaje también confirma la solidez del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el compromiso del ICE con una matriz basada en fuentes sostenibles. Ante los retos climáticos y operativos, Costa Rica se consolida como un referente en generación renovable", afirmó en un comunicado el presidente del ICE, Marco Acuña. Para el año 2030, Costa Rica espera fortalecer su capacidad instalada de energía renovable con la incorporación de nuevos centros de producción que suman cerca de 600 megavatios (MW). El desarrollo de estas nuevas plantas geotérmicas, solares y eólicas estará a cargo del ICE, así como de generadores privados.