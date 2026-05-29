Informe: 37 % de guatemaltecos participa en actividades emprendedoras

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El Informe Nacional de Emprendimiento Guatemala 2025-2026 del Global Entrepreneurship Monitor señala que el 95 % considera que emprender es una buena opción de carrera y el 74 % percibe poseer las capacidades necesarias para iniciar un negocio.

Por revistaeyn.com Guatemala continúa posicionándose entre los países más emprendedores del mundo en medio de un entorno marcado por incertidumbre económica, inseguridad, informalidad y limitaciones estructurales. El Informe Nacional de Emprendimiento Guatemala 2025-2026 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), presentado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), revela que el país registra la sexta tasa de emprendimiento temprano más alta a nivel mundial y la tercera más alta de la región.

Actualmente, el 37 % de la población guatemalteca participa en actividades emprendedoras, en un contexto donde millones de personas recurren al emprendimiento como mecanismo para generar ingresos y construir estabilidad económica. El estudio también evidencia una sociedad que valora profundamente el emprendimiento: el 95 % de los guatemaltecos considera que emprender es una buena opción de carrera y el 74 % percibe poseer las capacidades necesarias para iniciar un negocio. Sin embargo, detrás de este dinamismo emprendedor persisten importantes barreras que dificultan que los negocios logren crecer, consolidarse y generar mayor prosperidad. Siete de cada diez emprendedores dependen principalmente de recursos propios para operar, mientras que el 74 % concentra sus ventas dentro de su mismo municipio, lo que limita el acceso a mercados más amplios. La informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos: el 66 % de los emprendimientos opera fuera de la formalidad, limitando el acceso a financiamiento y oportunidades de expansión. A ello se suma el impacto de la inseguridad. Durante el último año, casi uno de cada cuatro emprendedores reportó haber sido víctima de algún delito. El costo promedio asociado asciende a aproximadamente Q17.000 (US$2.228), monto equivalente a la inversión inicial con la que el 46 % de los emprendedores puso en marcha su negocio.