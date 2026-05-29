Informe: 37 % de guatemaltecos participa en actividades emprendedoras

Por revistaeyn.com
Guatemala continúa posicionándose entre los países más emprendedores del mundo en medio de un entorno marcado por incertidumbre económica, inseguridad, informalidad y limitaciones estructurales.
El Informe Nacional de Emprendimiento Guatemala 2025-2026 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), presentado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), revela que el país registra la sexta tasa de emprendimiento temprano más alta a nivel mundial y la tercera más alta de la región.
Actualmente, el 37 % de la población guatemalteca participa en actividades emprendedoras, en un contexto donde millones de personas recurren al emprendimiento como mecanismo para generar ingresos y construir estabilidad económica.
El estudio también evidencia una sociedad que valora profundamente el emprendimiento: el 95 % de los guatemaltecos considera que emprender es una buena opción de carrera y el 74 % percibe poseer las capacidades necesarias para iniciar un negocio.
Sin embargo, detrás de este dinamismo emprendedor persisten importantes barreras que dificultan que los negocios logren crecer, consolidarse y generar mayor prosperidad.
Siete de cada diez emprendedores dependen principalmente de recursos propios para operar, mientras que el 74 % concentra sus ventas dentro de su mismo municipio, lo que limita el acceso a mercados más amplios. La informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos: el 66 % de los emprendimientos opera fuera de la formalidad, limitando el acceso a financiamiento y oportunidades de expansión.
A ello se suma el impacto de la inseguridad. Durante el último año, casi uno de cada cuatro emprendedores reportó haber sido víctima de algún delito. El costo promedio asociado asciende a aproximadamente Q17.000 (US$2.228), monto equivalente a la inversión inicial con la que el 46 % de los emprendedores puso en marcha su negocio.
Frente a este panorama, el informe identifica a la tecnología como una de las principales oportunidades para impulsar el crecimiento y la modernización de los negocios. Actualmente, las redes sociales son la herramienta digital más utilizada por los emprendedores guatemaltecos, con una adopción del 69 %, mientras que el uso de páginas web, correo electrónico y otras herramientas digitales continúa expandiéndose.
No obstante, el estudio advierte que aún existe una brecha en el uso estratégico de la tecnología. En este contexto, la Inteligencia Artificial comienza a generar expectativas importantes entre los emprendedores. El 41 % considera que esta tecnología será relevante para sus negocios en los próximos años, especialmente entre jóvenes, personas con educación universitaria y emprendimientos vinculados a sectores de transformación y servicios.
Los resultados del GEM 2025-2026 evidencian que Guatemala cuenta con una sólida base emprendedora, pero también con importantes desafíos para transformar negocios de subsistencia en emprendimientos con mayor capacidad de crecimiento, innovación y generación de empleo.
El estudio concluye que la incorporación estratégica de tecnología podría convertirse en uno de los factores más importantes para que los emprendimientos guatemaltecos logren crecer, innovar y acceder a nuevos mercados.