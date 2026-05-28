Compras corporativas, el área que está redefiniendo la competitividad empresarial

Por Jacqueline Molina - revistaeyn.com
Centroamérica está redefiniendo la forma en que las empresas gestionan sus compras corporativas, un área que durante años operó como una función principalmente administrativa, pero que hoy es un componente estratégico clave para la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial.
Este cambio de enfoque se refleja en espacios como el ProcureNext Summit 2026, que se ha posicionado como uno de los principales encuentros regionales para analizar la evolución de la gestión de compras, el abastecimiento y la cadena de suministro, reuniendo en San Pedro Sula, Honduras, a más de 200 profesionales de distintos países de Latinoamérica.
El encuentro, que se desarrolló del 22 al 23 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl, reúne a líderes empresariales, responsables de compras y expertos internacionales para discutir cómo están cambiando los modelos de decisión en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.
Uno de los temas centrales del evento es la incorporación de la inteligencia artificial y el análisis de datos en los procesos de compra, herramientas que están permitiendo pasar de decisiones basadas únicamente en la experiencia o intuición a modelos más predictivos y automatizados.
Estas tecnologías están comenzando a transformar desde la selección de proveedores hasta la evaluación de riesgos, con sistemas capaces de anticipar variaciones de mercado, optimizar costos y mejorar la trazabilidad de las cadenas de suministro.
De acuerdo con la ingeniera Carol Handal de Zummar, organizadora del congreso, esta segunda edición refleja una evolución clara en el sector, al integrar no solo herramientas tecnológicas, sino también enfoques estratégicos más amplios como la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.
Explicó que el objetivo del ProcureNext Summit es evidenciar el impacto real que tiene la gestión de compras en la estructura financiera de las empresas, un componente que puede representar entre el 50% y 80% del gasto operativo total, y que muchas veces no recibe la atención estratégica que merece.
En ese sentido, advirtió que una gestión ineficiente en esta área puede generar pérdidas significativas, afectar la continuidad operativa y debilitar la competitividad empresarial en mercados cada vez más exigentes.
Otro de los temas que ha ganado relevancia en el encuentro es la sostenibilidad, entendida no solo como un criterio ambiental, sino como un factor de gestión de riesgos, estabilidad financiera y continuidad en la cadena de suministro.
Durante su conferencia, la especialista en compras y abastecimiento, Dislandi Montero, explicó que, bajo este enfoque, la selección de proveedores debe ir más allá del precio e incorporar criterios éticos, regulatorios y de desempeño, ya que estos permiten reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia empresarial.
Montero enfatizó que la sostenibilidad ha dejado de ser un concepto limitado al ámbito ambiental para convertirse en un elemento clave en la toma de decisiones de compra. En ese sentido, expresó que el incumplimiento de criterios éticos o regulatorios por parte de un proveedor en su país de origen puede derivar en riesgos reputacionales para la empresa que lo contrata, al quedar de cierta forma asociada a sus prácticas.
La experta insistió en que la decisión de compra no debe basarse únicamente en qué proveedor tiene el precio más bajo, sino en una evaluación amplia que considere su estabilidad y el valor que aporta a la operación a largo plazo. “La pregunta que debemos hacernos es cuánto nos está costando no contar con proveedores con criterios de sostenibilidad”, planteó durante su intervención.
Cabe destacar que el ProcureNext Summit 2026 ha reunido a especialistas de distintos países de la región, entre ellos el argentino Ricardo Mattenet; los colombianos Anwar Tapias, Claudia Ruiz y Luis Barreto; la dominicana Dislandi Montero; Johanna Ordóñez, Alfredo Mercado, Gabriel Cruz y Eduardo Saybe de Honduras; y Dunia Vargas desde Costa Rica, quienes abordan desde distintas perspectivas los cambios que atraviesa la gestión de compras y la cadena de suministro en un entorno cada vez más interconectado.