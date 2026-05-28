Compras corporativas, el área que está redefiniendo la competitividad empresarial

Empresas & Management

El ProcureNext Summit 2026 reúne a más de 200 profesionales de la región en Honduras para analizar las tendencias en compras y cadena de suministro.

Por Jacqueline Molina - revistaeyn.com Centroamérica está redefiniendo la forma en que las empresas gestionan sus compras corporativas, un área que durante años operó como una función principalmente administrativa, pero que hoy es un componente estratégico clave para la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial. Este cambio de enfoque se refleja en espacios como el ProcureNext Summit 2026, que se ha posicionado como uno de los principales encuentros regionales para analizar la evolución de la gestión de compras, el abastecimiento y la cadena de suministro, reuniendo en San Pedro Sula, Honduras, a más de 200 profesionales de distintos países de Latinoamérica.

El encuentro, que se desarrolló del 22 al 23 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl, reúne a líderes empresariales, responsables de compras y expertos internacionales para discutir cómo están cambiando los modelos de decisión en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

Uno de los temas centrales del evento es la incorporación de la inteligencia artificial y el análisis de datos en los procesos de compra, herramientas que están permitiendo pasar de decisiones basadas únicamente en la experiencia o intuición a modelos más predictivos y automatizados. Estas tecnologías están comenzando a transformar desde la selección de proveedores hasta la evaluación de riesgos, con sistemas capaces de anticipar variaciones de mercado, optimizar costos y mejorar la trazabilidad de las cadenas de suministro. De acuerdo con la ingeniera Carol Handal de Zummar, organizadora del congreso, esta segunda edición refleja una evolución clara en el sector, al integrar no solo herramientas tecnológicas, sino también enfoques estratégicos más amplios como la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Explicó que el objetivo del ProcureNext Summit es evidenciar el impacto real que tiene la gestión de compras en la estructura financiera de las empresas, un componente que puede representar entre el 50% y 80% del gasto operativo total, y que muchas veces no recibe la atención estratégica que merece.