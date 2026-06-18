Intel sube un 7 % en Wall Street después de que Trump anunciara un acuerdo con Apple

POR EFE

La tecnológica estadounidense Intel subía este jueves un 7 % en la bolsa de Wall Street, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Apple trabajará con la empresa para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.

A las 10:21 hora local (14:21 GMT), cada acción de Intel se vendía a 129,79 dólares.

Mientras, las acciones de Apple subían el 0,82 %, con cada título vendiéndose a 298,37 dólares.

"Apple ha aceptado trabajar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en EE.UU. Decidimos ayudar a Intel a cambio del 10 % de sus acciones (...). Valían unos 100.000 millones de dólares cuando hicimos nuestra oferta. ¡Ahora valen 600.000 millones!", aseguró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, la participación de EE.UU. en Intel supera los 60.000 millones de dólares.

Por ahora, ninguna de las empresas ha confirmado la noticia de Trump.