Economía de Panamá podría crecer más de 5 % impulsada por reactivación de grandes proyectos

Centroamérica & Mundo

Entre los motores principales para 2026, Mens Consultores destaca la posible reactivación de la mina de cobre, la concesión de los puertos (Balboa y Cristóbal), desarrollo de nuevas terminales portuarias y la continuidad de proyectos vinculados al Canal de Panamá.

Por revistaeyn.com Panamá podría registrar en 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5 % (superior al 4 % de 2025), impulsado por la reactivación de grandes proyectos, el dinamismo del Canal, el fortalecimiento del sistema financiero y una recuperación sostenida del empleo, señala un análisis presentado por la firma Mens Consultores ante la Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP). El 2025 dejó indicadores macroeconómicos favorables. La inflación se mantuvo prácticamente nula, en -0.2 %, mientras que el desempleo se ubicó por debajo de los dos dígitos, en torno al 8.5 %, lo que en palabras del economista Mike Magallón, de Mens Consultores, el cierre del año fue “bastante bueno”, con un crecimiento del PIB por encima del 4 % y una inflación sorprendentemente baja, lo que consolida un escenario macroeconómico estable.

Estas condiciones han sentado las bases para un 2026 con mayores expectativas, apoyadas tanto en variables internas como en factores estratégicos impulsados por el Gobierno. Entre los motores principales para 2026, Mens Consultores destaca la posible reactivación de la mina de cobre, la concesión de los puertos (Balboa y Cristóbal), desarrollo de nuevas terminales portuarias y la continuidad de proyectos vinculados al Canal de Panamá. El resumen de las proyecciones indica que para 2026 la inflación se mantendría por debajo del 2 %, el desempleo bajaría de 7 % y el PIB crecería por encima del 5 %. En materia de empleo, la reapertura de la mina podría generar aproximadamente 50.000 empleos directos e indirectos, reduciendo la tasa de desempleo en 2.35 puntos porcentuales. A esto se sumarían unos 10.000 puestos vinculados a nuevos proyectos portuarios —5.000 durante la construcción y 5.000 permanentes—. El director ejecutivo de ADEDAPP, Juan McKay, se mostró optimista ante la presentación del análisis y expresó que “las áreas económicas especiales, como Panamá Pacífico, son un pilar estratégico dentro de este escenario de crecimiento. Estos ecosistemas atraen inversión extranjera directa, generan empleo formal, promueven transferencia de conocimiento y fortalecen sectores clave como logística, comercio, manufactura y servicios globales”.

PRINCIPAL DESAFÍO

El análisis de Mens Consultores sostiene que el empleo es el principal desafío macroeconómico del país, pero también la llave para sostener un crecimiento superior al 6 % en el mediano plazo, al activar el círculo virtuoso de ingreso, consumo e inversión. El Canal de Panamá continúa siendo un pilar fundamental. La eventual construcción de una represa en el río Indio permitiría aumentar entre cuatro y cinco tránsitos diarios en las esclusas neopanamax, lo que podría traducirse en más de US$1.000 millones adicionales en ingresos anuales. El sector financiero también muestra dinamismo, con crecimiento sostenido en banca, seguros y mercado de valores. “A pesar de todas las listas en las que han incluido a Panamá, los activos totales del centro financiero panameño son casi 2 veces el PIB de país”, resaltó Magallón, al tiempo que advirtió: “No nos sacarán de las listas, porque la intención de ellos es que Panamá cambie su modelo territorial de impuestos a impuestos globales. Ahora, el país tendrá que decidir si desea seguir peleando contra eso o no, qué implicaría; si quiere atraer los bancos de Europa o no, si pretende atraer más negocios de Europa o no, porque Panamá no tiene la fuerza para hacer una retaliación completa.