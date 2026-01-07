Centro histórico de El Salvador abrió más de 40 nuevos establecimientos en 2025

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El corazón histórico de la capital de El Salvador cerró 2025 con un marcado dinamismo comercial, al registrar la apertura de más de 40 nuevos establecimientos, según datos divulgados por la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN). La directora general de APLAN, Adriana Larín, adelantó que el movimiento no se detiene con el cambio de año. Durante los primeros días de 2026 ya están previstas nuevas inauguraciones, entre ellas la del local Donkeys.

La funcionaria explicó que el conteo de aperturas corresponde únicamente a nuevos negocios en operación y no incluye inmuebles que únicamente han sido intervenidos en su fachada, una modalidad permitida dentro de los permisos otorgados a propietarios. Larín hizo estas declaraciones durante una entrevista radial, en la que destacó que el centro histórico ha experimentado una transformación sostenida desde 2023. De acuerdo con información oficial, la ventanilla única de APLAN ha canalizado más de US$177 millones en inversión privada en ese período, reflejando la confianza del sector empresarial en la recuperación y proyección del área. A lo largo de 2025, la zona sumó una variada oferta comercial y gastronómica. Entre los nuevos negocios figuran cafeterías, restaurantes de comida rápida, propuestas de comida internacional y emprendimientos locales, como Café La Dalia, KFC, Go Green, Crepe Lovers, Ely’s Cake, El Zócalo, Little Caesars, Pastelo, Taquería Los Sánchez y Bazar Reina, entre otros.