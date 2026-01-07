Centro histórico de El Salvador abrió más de 40 nuevos establecimientos en 2025

Por revistaeyn.com
El corazón histórico de la capital de El Salvador cerró 2025 con un marcado dinamismo comercial, al registrar la apertura de más de 40 nuevos establecimientos, según datos divulgados por la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).
La directora general de APLAN, Adriana Larín, adelantó que el movimiento no se detiene con el cambio de año. Durante los primeros días de 2026 ya están previstas nuevas inauguraciones, entre ellas la del local Donkeys.
La funcionaria explicó que el conteo de aperturas corresponde únicamente a nuevos negocios en operación y no incluye inmuebles que únicamente han sido intervenidos en su fachada, una modalidad permitida dentro de los permisos otorgados a propietarios.
Larín hizo estas declaraciones durante una entrevista radial, en la que destacó que el centro histórico ha experimentado una transformación sostenida desde 2023. De acuerdo con información oficial, la ventanilla única de APLAN ha canalizado más de US$177 millones en inversión privada en ese período, reflejando la confianza del sector empresarial en la recuperación y proyección del área.
A lo largo de 2025, la zona sumó una variada oferta comercial y gastronómica. Entre los nuevos negocios figuran cafeterías, restaurantes de comida rápida, propuestas de comida internacional y emprendimientos locales, como Café La Dalia, KFC, Go Green, Crepe Lovers, Ely’s Cake, El Zócalo, Little Caesars, Pastelo, Taquería Los Sánchez y Bazar Reina, entre otros.
La titular de APLAN subrayó que la institución actúa como un enlace entre inversionistas y el proyecto de revitalización urbana, administrando un perímetro de aproximadamente 80 manzanas. Cada iniciativa, añadió, debe cumplir con rigurosos análisis técnicos. Los estudios estructurales son obligatorios para determinar si los edificios pueden soportar nuevas cargas o si requieren refuerzos, una medida orientada a proteger tanto a peatones como a las inversiones.
Además, la autoridad aplica lineamientos para evitar la saturación de negocios similares y fomentar un equilibrio en la oferta. Paralelamente, los empresarios pueden acceder a incentivos como exenciones del impuesto sobre la renta por hasta una década y la eliminación de tasas municipales, mecanismos diseñados para estimular la llegada de capital.
Actualmente, el centro histórico alberga comercios de alimentos y bebidas, tiendas minoristas y espacios vinculados al arte y la cultura.
Con información de Diario El Mundo