Nueva inversión en Costa Rica: Insulet instalará planta de dispositivos médicos en Heredia

Por revistaeyn.com
La transnacional Insulet Corporation establecerá una nueva una planta de manufactura en Costa Rica.
La empresa destinará más de US$200 millones en una nueva planta de manufactura en Savia Ciudad Vida, en Barreal de Heredia.
De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), dha empresa se especializa en dispositivos médicos para el cuidado de la diabetes.
Actualmente, este tipo de producto no es fabricado en Costa Rica, lo que convierte a la operación de Insulet en un caso único dentro del ecosistema local de dispositivos médicos.
“La atracción de nuevas empresas y la creación de más empleo para los costarricenses ha sido la premisa de nuestro trabajo, y esta inversión de Insulet confirma por qué nuestro país es el destino de las principales compañías a nivel global”, señaló el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Los dispositivos de Insulet son utilizados por más de 600.000 pacientes en al menos 25 países, según datos de la compañía.
“Esta decisión responde a la confianza de la empresa en el talento humano costarricense, altamente especializado y respaldado por décadas de trayectoria en el sector de dispositivos médicos. La llegada de Insulet demuestra que Costa Rica ofrece un entorno confiable, competitivo y seguro para empresas que buscan crecer, innovar y operar con estándares globales”, agregó Laura López, gerente general de Procomer.