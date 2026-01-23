Nueva inversión en Costa Rica: Insulet instalará planta de dispositivos médicos en Heredia

Por revistaeyn.com

La transnacional Insulet Corporation establecerá una nueva una planta de manufactura en Costa Rica.

La empresa destinará más de US$200 millones en una nueva planta de manufactura en Savia Ciudad Vida, en Barreal de Heredia.

De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), dha empresa se especializa en dispositivos médicos para el cuidado de la diabetes.

Actualmente, este tipo de producto no es fabricado en Costa Rica, lo que convierte a la operación de Insulet en un caso único dentro del ecosistema local de dispositivos médicos.