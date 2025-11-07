Jeff Bezos con el sueño de construir centros de datos en el espacio

Bezos, quien fundó Blue Origin en 2000, argumentó que en el espacio se obtiene ocho veces más energía solar por cada unidad de área , con lo que "se podría hacer centros de datos en el espacio que serían muy eficientes".

"Ya pusimos un montón de comunicaciones en el espacio. Podemos empezar a construir fábricas en el espacio, podemos comenzar a construir centros de datos en el espacio", declaró Bezos en el America Business Forum (ABF) en Miami.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, reveló este jueves que busca construir centros de datos en el espacio y trasladar industrias contaminantes fuera de la Tierra con su empresa aeroespacial Blue Origin, que este domingo lanzará un cohete en una misión de la NASA.

"Eso es algo en lo que Blue Origin está trabajando. Un montón de compañías están trabajando en eso, pero no es algo de lo que puedas estar seguro que va a funcionar. No sé cuáles serán los costos de lanzamiento y otras cosas. Técnicamente funciona, pero hay un montón de misterios sobre eso también", expuso.

El empresario recordó que un cohete de su compañía espacial impulsará el domingo dos naves hasta la órbita de Marte en la misión ESCAPADE de la NASA para estudiar la estructura del campo magnético marciano y su interacción con el clima espacial.

El magnate se dijo "muy emocionado y ansioso" porque es la segunda vez que lanzan este vehículo, llamado 'New Glenn'.

Sus declaraciones reflejan la aceleración de la competencia espacial de empresas privadas y gobiernos, pues apenas en agosto la NASA desveló que Estados Unidos plantea construir un reactor nuclear en la Luna para que opere a partir de 2030 como parte de la "carrera" que mantiene con China.

"A la larga, obtendremos materiales ni siquiera de la Tierra, sino de la Luna, objetos y asteroides. Tenemos energía y recursos materiales ilimitados en el espacio, y este planeta es tan hermoso e inusual, que es el que vamos a querer proteger. No hay plan B", argumentó ahora Bezos.

El hombre de negocios también reivindicó sus inversiones en inteligencia artificial (AI), mientras el sector privado analiza los próximos pasos de Amazon, el segundo mayor empleador de EE.UU., pues hace dos semanas anunció que reducirá su plantilla corporativa en 14.000 personas para eliminar burocracia.