Claves para superar la trampa de bajo crecimiento de América Latina, según CEPAL

Por revistaeyn.com América Latina y el Caribe debe apostar por una nueva visión de políticas de desarrollo productivo (PDP) para salir de la trampa de baja capacidad para crecer en la que está sumida y poder enfrentar los desafíos que impone el nuevo contexto geopolítico global, plantea un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según el informe, aun cuando la productividad laboral tuvo un alza de 2,2 % entre 2023 y 2024, este incremento resulta insuficiente frente al rezago estructural. Las brechas internas son profundas: los sectores de menor productividad, como agricultura, comercio y construcción, concentran una proporción significativa del empleo.

En paralelo, las microempresas alcanzan apenas el 12,5 % de la productividad de las grandes empresas, una disparidad mucho más pronunciada que en economías avanzadas. La CEPAL plantea que América Latina y el Caribe tiene que apostar por una visión de PDP de nueva generación, con ejes estratégicos que den un salto cualitativo. Entre las propuestas más destacadas: Priorizar sectores impulsores No se trata solo de impulsar actividades tradicionales, sino de identificar sectores con potencial para catalizar cadenas de valor, con encadenamientos innovadores y capacidades exportadoras. Gobiernos deben actuar de manera selectiva, orientando recursos y apoyo técnico a campos de alto valor agregado. Articulación multiactor y multinivel (clústeres e iniciativas de articulación productiva, IAP) Las IAP y los clústeres pueden fungir como vehículos de coordinación entre empresas, gobiernos territoriales, centros de investigación y universidad. En la región, actualmente existen unas 712 iniciativas activas en 20 países. Pero estas no surgen por sí solas: requieren políticas deliberadas, financiamiento consistente, evaluación permanente y gobernanza experimentalista. Ciencia, tecnología e innovación como ejes integrales La región invierte apenas alrededor del 0,56 % del PIB en investigación y desarrollo, muy lejos del 3 % promedio de la OCDE. La CEPAL recomienda no solo incrementar montos, sino mejorar la coherencia institucional, fortalecer la coordinación universidad-empresa, robustecer las capacidades técnicas institucionales y diversificar los instrumentos de política.