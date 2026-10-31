Kodigo lanza herramientas de IA y bootcamps para capacitar talento en El Salvador

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Los desarrollos forman parte de UNLOCK OPPORTUNITIES WITH AI 2.0, la iniciativa anual de la institución que este año incorpora Lesson Lab, KodiTutor y nuevos bootcamps especializados, con el objetivo de avanzar de la enseñanza sobre el uso de inteligencia artificial hacia su aplicación en procesos de trabajo.

Por revistaeyn.com La academia tecnológica Kodigo anunció el lanzamiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) y programas de formación para profesionales en El Salvador, con los que busca ampliar las capacidades del talento local para incorporar esta tecnología en sus actividades laborales y responder a las nuevas demandas del mercado. Los desarrollos forman parte de UNLOCK OPPORTUNITIES WITH AI 2.0, la iniciativa anual de la institución que este año incorpora Lesson Lab, KodiTutor y nuevos bootcamps especializados, con el objetivo de avanzar de la enseñanza sobre el uso de inteligencia artificial hacia su aplicación en procesos de trabajo.

Una de las principales novedades es Lesson Lab, un proceso de desarrollo educativo asistido por IA que permite crear programas de formación validados en un plazo de 48 horas. Según Kodigo, este procedimiento reduce considerablemente los tiempos de elaboración frente a los modelos tradicionales, que pueden requerir hasta seis meses. La segunda herramienta, KodiTutor, es un tutor basado en inteligencia artificial que ofrece acompañamiento personalizado a los estudiantes, adapta la experiencia educativa a sus necesidades y permanece disponible las 24 horas del día. La propuesta también incluye nuevos bootcamps dirigidos a profesionales que buscan desarrollar habilidades para utilizar la inteligencia artificial en sus funciones y aprovechar sus aplicaciones en el entorno empresarial.