Kodigo lanza herramientas de IA y bootcamps para capacitar talento en El Salvador

Por revistaeyn.com
La academia tecnológica Kodigo anunció el lanzamiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) y programas de formación para profesionales en El Salvador, con los que busca ampliar las capacidades del talento local para incorporar esta tecnología en sus actividades laborales y responder a las nuevas demandas del mercado.
Los desarrollos forman parte de UNLOCK OPPORTUNITIES WITH AI 2.0, la iniciativa anual de la institución que este año incorpora Lesson Lab, KodiTutor y nuevos bootcamps especializados, con el objetivo de avanzar de la enseñanza sobre el uso de inteligencia artificial hacia su aplicación en procesos de trabajo.
Una de las principales novedades es Lesson Lab, un proceso de desarrollo educativo asistido por IA que permite crear programas de formación validados en un plazo de 48 horas. Según Kodigo, este procedimiento reduce considerablemente los tiempos de elaboración frente a los modelos tradicionales, que pueden requerir hasta seis meses.
La segunda herramienta, KodiTutor, es un tutor basado en inteligencia artificial que ofrece acompañamiento personalizado a los estudiantes, adapta la experiencia educativa a sus necesidades y permanece disponible las 24 horas del día.
La propuesta también incluye nuevos bootcamps dirigidos a profesionales que buscan desarrollar habilidades para utilizar la inteligencia artificial en sus funciones y aprovechar sus aplicaciones en el entorno empresarial.
“El año pasado hablamos de aprender con IA. Este año damos el siguiente paso: trabajar con IA. La tecnología avanza de forma exponencial, pero la forma en que aprendemos sigue siendo lineal, y en esa brecha se pierden oportunidades. La pregunta ya no es si sabemos usar la IA, sino qué somos capaces de hacer con ella”, afirmó Ricardo Chávez, director ejecutivo de Kodigo.
A octubre de 2026, más de 1,780 personas habían participado en los programas especializados en inteligencia artificial de la academia, distribuidos en 70 cohortes y 14 programas. La institución se ha fijado como objetivo formar a más de 10,000 personas en esta área hacia 2030.
Desde su fundación en 2017, Kodigo habrá formado a más de 5,000 personas hasta el cierre de 2026. Su oferta educativa también ha alcanzado a participantes de 10 países y ha contado con la representación de más de 290 empresas e instituciones.
“En Kodigo creemos que El Salvador tiene la oportunidad de desarrollar las capacidades necesarias para competir en esta nueva economía”, señaló Fernando Kriete, fundador y CEO de la academia.