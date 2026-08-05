Fernando Kriete, el joven protagonista que impulsa emprendimientos y talentos tecnológicos

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

Fernando Kriete emerge como uno de los jóvenes protagonistas de la nueva escena empresarial centroamericana.

Emprendedor, inversionista y formador de talento, ha construido una trayectoria marcada por la búsqueda de soluciones capaces de ampliar las oportunidades en El Salvador y la región.

Su historia empresarial comenzó a los 21 años, cuando fundó Istmo Music, una productora que contribuyó a posicionar a El Salvador en el circuito de la música electrónica y los festivales de gran formato.

Aquella experiencia anticipó el hilo conductor de su carrera: identificar talento, formar equipos y crear plataformas para que nuevas ideas puedan desarrollarse.

Hoy, como CEO y fundador de Kódigo, concentra buena parte de sus esfuerzos en preparar profesionales para una economía transformada por la inteligencia artificial.

En una década, la academia ha graduado a más de 3.600 personas y, durante 2026, superó los 1.900 alumnos, impulsada por la demanda de cursos cortos y programas enfocados en IA.

Para Kriete, esta tecnología representa una oportunidad decisiva para los jóvenes que buscan definir su futuro profesional.

Sin embargo, advierte que el dominio de las herramientas digitales debe ir acompañado de pensamiento crítico, creatividad y capacidad para resolver problemas reales.