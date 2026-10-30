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Cómo retener al talento de jóvenes en un mercado laboral cada vez más incierto y cambiante

La permanencia de los jóvenes en una organización depende, en buena medida, de que puedan visualizar un futuro profesional dentro de ella.

Por revistaeyn.com Retener a los trabajadores menores de 30 años se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas, en un mercado laboral donde las nuevas generaciones priorizan el desarrollo profesional, la estabilidad económica y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Para ManpowerGroup, fidelizar a este segmento requiere construir entornos que ofrezcan oportunidades de aprendizaje, movilidad interna, flexibilidad y perspectivas de crecimiento.

La permanencia de los jóvenes en una organización depende, en buena medida, de que puedan visualizar un futuro profesional dentro de ella. La posibilidad de adquirir nuevas habilidades, asumir responsabilidades, participar en proyectos diferentes y encontrar referentes que impulsen su desarrollo son factores que influyen en su decisión de continuar o buscar otras oportunidades. La compensación económica también desempeña un papel determinante, especialmente en Centroamérica, donde alcanzar estabilidad financiera e independencia representa una prioridad para muchos trabajadores jóvenes. Sin embargo, los salarios no son suficientes por sí solos para garantizar su fidelidad. “Una estrategia de retención no puede desentenderse de la compensación. Pero tampoco puede reducirse a ella”, señala ManpowerGroup, que destaca la importancia de ofrecer ingresos que permitan a los jóvenes proyectar su futuro y tomar decisiones sobre su vida personal.

Aprendizaje y crecimiento profesional

La capacitación constituye otro elemento fundamental. De acuerdo con el Barómetro Global de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 56% de los trabajadores a nivel mundial afirma no haber recibido formación reciente, mientras que el 57% asegura no haber tenido acceso a oportunidades de mentoring o acompañamiento profesional. Entre la generación Z, integrada por personas de 18 a 28 años, el 75% de las mujeres y el 82% de los hombres tiene una percepción positiva sobre sus posibilidades de desarrollo profesional. Además, el 85% de las mujeres y el 88% de los hombres confía en su experiencia y habilidades. Ante este panorama, las compañías pueden fortalecer sus estrategias mediante proyectos interdisciplinarios, rotación entre departamentos, programas de mentoría y formación en nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.