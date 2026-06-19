Volaris transportó más de 173.000 pasajeros desde y hacia Guatemala hasta abril

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Desde que realizó su primer vuelo entre Guadalajara y Ciudad de Guatemala en 2015, la compañía ha transportado más de 3 millones de pasajeros y ejecutado más de 28.000 operaciones aéreas en el país.

Por revistaeyn.com La aerolínea de ultra bajo costo Volaris conmemora su undécimo aniversario de operaciones en Guatemala, un mercado donde ha consolidado su presencia como uno de los principales actores de la conectividad aérea entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Desde que realizó su primer vuelo entre Guadalajara y Ciudad de Guatemala en 2015, la compañía ha transportado más de 3 millones de pasajeros y ejecutado más de 28.000 operaciones aéreas en el país.

Uno de los datos más destacados de este recorrido es que cerca de 270.000 pasajeros, equivalentes al 9.02 % de los viajeros movilizados por la aerolínea en Guatemala, abordaron un avión por primera vez gracias a la oferta de tarifas accesibles de la compañía. El impacto de la aerolínea también se refleja en el dinamismo reciente del mercado. Solo entre enero y abril de 2026, Volaris transportó más de 173.000 pasajeros desde y hacia Guatemala, confirmando la relevancia de sus servicios para la movilidad regional. Actualmente, Volaris opera tres rutas directas desde Ciudad de Guatemala hacia Ciudad de México, Cancún y Los Ángeles, destinos estratégicos que facilitan tanto el turismo como los viajes de negocios y las visitas familiares. Además, mediante su red de conexiones a través de México, los pasajeros pueden acceder a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta y San José del Cabo, así como a importantes destinos estadounidenses como Chicago y Oakland.